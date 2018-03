Colombia votó: Todos (Creen que) ganaron

El domingo 11 de marzo Colombia celebró elecciones legislativas y primarias para elegir al candidato de la coalición de derechas, apoyada por los expresidentes Uribe y Pastrana, y de la de izquierdas, liderada por Gustavo Petro.

Casi todos los protagonistas proclamaron su triunfo, aunque las cifras hablan de otro modo. Pero como dice Fernando Cepeda, no es fácil determinar quién ganó y quién perdió, cuando los partidos mayoritarios disminuyeron sus escaños y los minoritarios los incrementaron.

Ahora bien, lo reseñable es la falta de conflictividad de la jornada electoral pese a algunos escándalos de compra de votos. Si bien durante la campaña los candidatos de la FARC fueron agredidos, al igual que Uribe y Petro, el domingo 11 no se asesinó a ningún político ni policía.

Ahora bien, lo reseñable es la falta de conflictividad de la jornada electoral pese a algunos escándalos de compra de votos

Tampoco se sabotearon las urnas. Los resultados prueban que un triunfo del castrochavismo en Colombia o el control del país por los exguerrilleros de la FARC son cuestiones remotas. Los avances en el desarme de las FARC complican revertir los acuerdos de La Habana, y más con un nuevo Parlamento muy dividido.

La contienda también mostró el apoyo popular de Uribe. Con 872.000 votos fue el senador más votado en toda la historia electoral colombiana, al tiempo que su candidato presidencial, Iván Duque, obtuvo más de 4 millones de votos frente al casi millón y medio de su rival y ahora compañera de fórmula Marta Lucía Ramírez.

Con este resultado Duque se posiciona para ganar la elección, probablemente en segunda vuelta, aunque habrá que esperar a la campaña ya que el resultado final dependerá de quienes disputen el balotaje.

Si bien los partidos de derecha y centro derecha controlan el Congreso y el Senado, otra cosa es que el Centro Democrático de Uribe, Causa Radical de Vargas Lleras, el Partido de la U del presidente Santos, el Partido Conservador y el Partido Liberal se pongan de acuerdo.

Por su parte, Antanas Mockus fue el segundo senador más votado con más de 540.000 sufragios, un resultado que lo legitima para conseguir la convergencia entre los centristas Sergio Fajardo, más a la izquierda, y Humberto de la Calle.

La compañera de fórmula de Fajardo, Claudia López, le recordó a Petro que fue el primero en llevar a Chávez a Colombia y su apoyo reciente a Maduro. De ahí que su historial asuste y que en caso de enfrentarse a Duque en el balotaje perdería por goleada. En realidad Petro sería derrotado ante cualquier candidato.

A la FARC le falta modestia y le sobra prepotencia. Si no cambia, nunca encontrará un sitio en la política colombiana

Finalmente, el paupérrimo resultado de la FARC: 50.000 votos al Senado, 32.000 al Congreso. Si bien tenía garantizada cinco senadores y cinco diputados, su escaso apoyo muestra el rechazo popular de los colombianos.

Tanto dolor y sufrimiento no se olvida fácilmente y menos si no se pide claramente perdón a las víctimas. A la FARC le falta modestia y le sobra prepotencia. Si no cambia, nunca encontrará un sitio en la política colombiana, la que se hace con palabras y votos y no con fusiles.

__________________________________________________________________________

Nota de la Redacción: este análisis ha sido publicado previamente en El Heraldo de México. Lo reproducimos con la autorización del autor.

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.