Las ofertas de Etecsa hacen perder el sueño a los cubanos

El tumulto frente a las oficinas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en Holguín vaticina algo bueno y la cola lo sabe.

"Estaba esperando hace más de tres años por la promoción Si activas, ganas 30. Si no es así jamás me hubiera podido comprar la línea que tanta falta me hace para comunicarme con mi hermana que vive en Miami", dice a 14ymedio Onilda Peña Pérez, de 71 años.

Hace una década ya que Raúl Castro autorizó a los cubanos a contratar líneas de telefonía móvil, pero el mercado no se ha normalizado. Las colas que se forman cada vez que Etecsa lanza una oferta se corresponden más con el revuelo que genera un producto innovador que con un servicio asociado a un artículo del que disfrutan ya millones de personas.

El monopolio de telefonía e internet de la Isla cobra 40 CUC por la activación de una línea celular y 0,35 CUC el minuto de conversación

La respuesta a este comportamiento está en los elevados precios que deben afrontar los clientes de Etecsa. El monopolio de telefonía e internet de la Isla cobra 40 CUC por la activación de una línea celular y 0,35 CUC el minuto de conversación, por eso la oferta de recibir 30 CUC de recarga por dar de alta un número al mismo precio ha colapsado los puntos de venta de la compañía.

"Llevo casi una semana rectificando la cola a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. ¿Usted cree que a mi edad y con mi cardiopatía puedo estar en estos trajines?", se lamenta Onilda Pérez.

Desde el momento en que el monopolio de telecomunicaciones anunció esta promoción que llevaba tres años sin ofrecer, cientos de las personas empezaron a hacer listas, a dormir a la intemperie y a pagar hasta 10 CUC a otros para que les hicieran la cola.

La escasez de oficinas no ayuda, precisamente, a aliviar las avalanchas que se producen con cada promoción.

En Holguín, Etecsa destinó tres oficinas para comercializar la oferta, vigente entre el 9 y el 13 de este mes, la oficina comercial, el Telepunto ubicado frente al parque Calixto García y el centro de negocios. El número es claramente insuficiente para una de las provincias con mayor comercialización y demanda de telefonía móvil, según indicó una trabajadora de Etecsa a 14ymedio.

La escasez de oficinas no ayuda, precisamente, a aliviar las avalanchas que se producen con cada promoción

A pesar de que hablar un minuto a través del celular cuesta 280 veces más que el mismo período de llamada desde un teléfono fijo, durante el período de la promoción Si activas, ganas 30, la subdivisión local de Etecsa vendió 33.000 líneas.

"Holguín es hoy, después de La Habana, la provincia donde más líneas móviles se activan. Contamos con un total de 365.000 líneas móviles, es decir, cuatro de cada diez holguineros tiene una y somos la tercera provincia por número de líneas", puntualizó la funcionaria.

A pesar de los buenos resultados en las ventas, las condiciones en que trabajan los agentes de Etecsa "son pésimas", según la trabajadora.

"Desde 2014 el subdirector comercial de la empresa, Darquiris Sánchez Castro, ha dicho que se estaba valorando que la empresa pasara a ocupar el desvencijado edificio del Tribunal Municipal de Holguín. Cuatro años después el local sigue cayéndose a pedazos, mientras nosotros trabajamos en condiciones de hacinamiento", protesta.

Ese es otro de los problemas. Además de escasas, las instalaciones también carecen de las comodidades mínimas para permanecer allí durante horas. Además, solo se permite a un número limitado de personas permanecer dentro de los locales por lo que las filas transcurren en los portales exteriores, las aceras o la propia calle, con los clientes expuestos a las inclemencias del tiempo.

Los usuarios además se quejan de la proliferación de timadores que intentan aprovechar la circunstancia

Los usuarios además se quejan de la proliferación de timadores que intentan aprovechar la circunstancia, llegando a darse casos de revendedores de líneas a 45 CUC o estafadores que huyeron tras cobrar 35 CUC a cambio de proporcionar la línea sin colas.

"Creo que podrían buscar otras alternativas para evitar tumultos y timos como los que han ocurrido", opina Mario Rodríguez, un trabajador por cuenta propia vecino de la zona y que aprovecha la oportunidad para quejarse por las promociones de recarga desde el extranjero que, a su juicio, solo sirven para captar divisas sin pensar en el cliente nacional.

El uso de la telefonía celular para los cubanos se permitió el 14 de abril del 2008, en medio de las primeras reformas raulistas para eliminar "prohibiciones absurdas". Desde 1993, sólo los extranjeros tenían permitido el uso de esos aparatos a precios prohibitivos (140 dólares la línea).

Los precios superan con creces al salario medio oficial que apenas llega a los 29,5 CUC, pero los cubanos se afanan por conseguir el dinero necesario para hacerse con una línea

"El principal problema para la gente es el precio de las líneas y del celular. Los equipos son carísimos en Etecsa y si los compras por fuera puedes terminar con un celular con código imei falso y perdiste el dinero", dice Rosa María Silva, clienta de Etesca, en una conversación telefónica desde Cienfuegos.

El número de líneas celulares ha crecido exponencialmente. Este año el país llegó a las cinco millones de líneas activas, cubriendo el 43% de los habitantes del país. Sin embargo, el país continúa a la zaga de América Latina, donde la penetración de la telefonía móvil llega al 65%.

Los precios de los celulares a la venta en los minipuntos de Etecsa son elevados, especialmente si se compara con el costo de estos terminales en el mercado informal los que llegan como regalo de parientes emigrados en Estados Unidos.

Un smartphone Samsung Galaxy J7, valorado en 129 dólares en Estados Unidos, cuesta en Cuba 295 CUC. Un teléfono de la marca Alcatel Idol-3, que puede ser comprado por 100 dólares en el mercado internacional, es vendido por el monopolio de telecomunicaciones en 280 CUC.

Etecsa también ofrece teléfonos más económicos, como el Huawei Y360-U31, valorados en 70 CUC (En el mercado internacional se puede encontrar por 56 dólares) y el Huawei Ascend Y-221, en 45 CUC. "A veces salen en oferta unos teléfonos a 30 CUC, pero entonces hay que volver a hacer estas colas gigantescas porque la gente sale en masa a comprarlos", dice apesadumbrada Silva.

