Haydée Milanés repleta el Teatro Mella en una noche dedicada a "La Música"

Vestida de negro y con una flor roja en el pelo Haydée Milanés celebró este miércoles sus quince años de carrera como solista. La música fue el nombre elegido para este concierto en el teatro Mella en que la intérprete hizo un repaso de un amplio repertorio y de varios de sus discos.

“No podía ser otro el título porque la música nunca ha dejado de estar en mi vida” dijo al presentar el concierto Haydée, hija del reconocido trovador y fundador de la nueva trova, Pablo Milanés.

Acompañada solo del piano interpretó Mi pasión, mi vida y Libélula , dos temas compuestos por Descemer Bueno y popularizados por la artista.



Luego hizo entrada su banda habitual: Jorge Reyes en el bajo, Enrique Plá en la batería y Raúl Verdecia en la guitarra a los que se sumaron para la ocasión el percusionista Mauricio Gutiérrez, el pianista Jorge Aragón y el trompetista Roberto García.



La cantante tuvo como invitados especiales a Carlos Varela, Ernán López-Nussa, Omara Portuondo y Cucurucho Valdés. Desde México llegó la singular cantautora mexicana Rosalía León que interpretó el tema de su autoría Dimensión astral.

A lo largo de la noche se escucharon también algunos temas de su disco en producción Amor, Haydée Milanés a Dúo con Pablo Milanés, en su edición deluxe, con versiones de clásicos compuestos por el padre y que la hija grabó a dúo con artistas como Julieta Venegas, Rosalía León, Lila Downs, Fito Páez, entre otros cantantes.

Aunque el nuevo disco debe salir en abril ya se han compartido en las redes sociales de la cantante y de disquera mexicana Casete Digital temas como Si ella me faltara alguna vez, Yolanda o La vida no vale nada.

El repertorio del concierto se vio enriquecido con algunos clásicos del cancionero latinoamericano como La flor de la canela de la peruana Chabuca Granda o Volver de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.



Su anterior fonograma, Amor , Haydée Milanés a dúo con Pablo Milanés, consiguió numerosos elogios de la crítica especializada además de arrancar grandes ovaciones del público en sus presentaciones en vivo.



El primer invitado especial de la noche fue el pianista Ernán López-Nussa que la acompañó en los temas Pequeña Haydée y Palabras de Marta Valdés. Sobre López-Nussa, la artista recordó que fue la persona con la que inició su carrera profesional en el año 1999.

La cantante Omara Portuondo hizo de las suyas con su habitual espontaneidad en La gloria eres tú y ante el aplauso del público ambas artistas improvisaron una versión no ensayada de Cómo fue.

Un momento especial de la noche fue la salida al escenario del trovador Carlos Varela quien llegó para cantar a dúo con Milanés el tema Los días de gloria que forma parte de la edición de lujo de Amor .



Varela, tras afirmar que hubiera querido ser el autor de la canción hizo una anécdota que arrancó risas y aplausos de los asistentes al recordar que un día Pablo Milanés, “con los espejuelos a media nariz” y la guitarra en la mano, le sugirió hacer “una permuta de canciones”.“Tú te quedas con Los días de gloria y yo me quedo con Los días no volverán”. Para Varela ese fue “el mejor piropo” que ha recibido como compositor. "Dios mío, por qué no se me ocurrió a mí", dijo el compositor de Una Palabra sobre Los días de gloria.

Después de dos horas de concierto el público seguía pidiendo más y ante la ovación Milanés regresó al escenario para regalar su versión de Yo vengo ofrecer mi corazón , del argentino Fito Páez.



Milanés se despidió con “bendiciones” para todos los cubanos y el agradecimiento a las personas e instituciones que hicieron posible el concierto. “Lo importante es que vayamos en busca de la música porque la música es la reina del amor”, dijo emocionada la artista.

