'Granma' compara al cineasta Yimit Ramírez con los marines orinando en la estatua de Martí

Las reacciones oficiales contra el filme Quiero hacer una película, del director Yimit Ramírez, siguen subiendo de tono. En un artículo publicado el viernes el diario Granma no duda en comprar las palabras soeces pronunciadas en la cinta sobre José Martí, con la actuación de los marines estadounidenses que en 1949 orinaron sobre la estatua del héroe nacional cubano.

“Ahora más que nunca, Martí es un símbolo de la Patria”, advierte Pedro de la Oz, un vocero oficialista que publica críticas culturales en el órgano del Partido Comunista. “Injuriar a Martí resulta inadmisible”, puntualiza el periodista, que sigue la línea de la declaración del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

El martes pasado el ICAIC publicó una nota confirmando que el filme Quiero hacer una película fue excluido de la sección Presentación Especial de la Muestra Joven porque uno de sus personajes "se expresa de forma inaceptable sobre José Martí".

La entidad estatal aseguró que “un insulto a Martí, sea el que sea y en el contexto que sea, es un asunto que no solo concierne al ICAIC, sino a toda nuestra sociedad” y que “no es algo que pueda admitirse simplemente como expresión de la libertad de creación".

Una idea similar es retomada por De la Oz en su artículo, cuando opina que ofender a Martí “es insulto sentido por la inmensa mayoría de los cubanos”. El periodista critica que, ahora, los coordinadores de la Muestra y los realizadores de la película acusan al ICAIC de ejercer la censura, mientras que el monopolio estatal de cine apela a la “responsabilidad”.

La conferencia de prensa de la XVII Muestra de Cine Joven de La Habana, programada para este jueves, fue suspendida una hora antes de comenzar y reconvertida en un acto con un único orador: Roberto Smith, presidente del ICAIC

Marta María Ramírez, promotora del filme censurado, ha respondido a la institución en su perfil de Facebook donde asegura que “el ICAIC miente en su declaración para justificar la falta absoluta de diálogo y la censura a Quiero hacer una película”.

La también periodista aclara que "nunca hubo diálogo” y precisa que los realizadores no retiraron la cinta, sino que decidieron “no aceptar las nuevas condiciones impuestas por el ICAIC a la Muestra para la exhibición". Éstas eran presentar el filme en una sala más reducida, con solo 24 capacidades.



La conferencia de prensa de la XVII Muestra de Cine Joven de La Habana, programada para este jueves, fue suspendida una hora antes de comenzar y reconvertida en un acto con un único orador: Roberto Smith, presidente del ICAIC, quien dio lectura a una réplica al equipo del filme, al que tachó de usar una “manera poco ética”.

Los jóvenes organizadores de la Muestra, no obstante, mantuvieron en el catálogo de esta edición una página dedicada a la película dirigida por Ramírez, con un fondo negro sobre el que se lee una nota de protesta contra la censura de Quiero hacer una película.

"Vemos partir un filme arriesgado, plural, participativo como pocos en su concepción, en su gestión productiva y de comunicación. El fruto más largamente anhelado de un colega nuestro, de un 'hijo de la Muestra' que acaso pierda, con esta, la única posibilidad natural de mostrar su obra ante un público amplio", lamenta el texto.

A lo largo de su carrera como director Yimit Ramírez ha ganado dos veces el galardón para la mejor animación en la Muestra Joven del ICAIC, uno de ellos con The Beauty or the Beast y otro por Reflexiones y Hombres verdes.

Graduado en la academia de Bellas Artes, además de en el Instituto Superior de Diseño Industrial, actualmente estudia en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños.

