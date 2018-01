Cocodrilos contra la pared

La lluvia ha seguido siendo un elemento entorpecedor de esta Serie Nacional 57. Más de 30 horas de llovizna continua provocaron un retraso de casi 72 horas para reanudar los juegos semifinales en Las Tunas, entre Leones y Leñadores, y en Bayamo, entre Alazanes y Cocodrilos.

Sin embargo, ni el ensañamiento del clima ni ninguna otra cosa han podido robar protagonismo a la sorpresiva actuación de los peloteros de Carlos Martí que muchos no daban como favoritos ante Matanzas, el equipo más estable, completo y ganador a lo largo de las dos primeras fases del campeonato.

Además, en el primer partido, celebrado en la casa de los Cocodrilos, el estadio Victoria de Girón, los rojos se impusieron ampliamente, 7 carreras por una, mostrando que conservaban las virtudes que los habían llevado a la cima del cuarteto clasificatorio.

En el siguiente encuentro, aunque con un cerrado 12-11, se impusieron los Alazanes, pero eso no cambió mucho el pronóstico mayormente favorable a los muchachos de Víctor Figueroa. En el tercero, con una victoria 7-2 de los Alazanes, fue hora de reflexionar sobre los vaticinios a favor de Matanzas. El tercero, 3-1 para Granma, cambió de bando el pronóstico.

Los Cocodrilos son un gran equipo que no puede ser descartado hasta el último out, pero tras su caída ante los Alazanes las críticas que llovieron sobre el mentor granmense perdieron sostén. Confiar en el brazo de Alain Sánchez y mantener en el banco al líder en jonrones de la temporada, Lázaro Cedeño, dio resultados positivos.

Ahora, con los rojos contra la pared, muchos reproches se vuelven contra Víctor Figueroa, sobre todo por haber abierto con Yosvani Torres y no con Yoanni Yera. No obstante, este refuerzo pinareño no pitcheó mal en lo que fue un duelo de lanzadores y lo que no funcionó fue el bateo matancero.

Aparte de que, como era de esperar, un buen serpentinero como Lázaro Blanco no tendría dos malas salidas continuas, el hecho es que Matanzas ha anotado solo tres carreras en los últimos 18 innings y en la semifinal ha conectado únicamente cuatro extrabases, dos dobles y dos jonrones, mientras Granma lleva nueve dobles, dos jonrones y un triple.

Era muy lógico considerar como favoritos a los Cocodrilos de Figueroa frente a los Alazanes campeones, porque aquellos habían ganado 61 partidos para pasar en punta a los play off y los granmenses clasificaron cuartos con 49 triunfos. Esto viene a demostrar la gran diferencia que puede haber entre las fases anteriores y la postemporada.

Ahora los yumurinos tienen que obtener tres éxitos al hilo, logro muy difícil, pero quizás lleva razón Félix Isasi -que con Wilfredo Sánchez y Rigoberto Rosique completó el legendario trío de peloteros fuera de serie conocido como los Tres Mosqueteros- cuando dijo que veía en este Matanzas algo del viejo espíritu de los gloriosos Henequeneros, campeones en 1970.

Los Cocodrilos tienen impresionantes resultados en la fase clasificatoria, aunque hayan caído en la lucha por la corona. En sus últimos seis playoffs han perdido dos finales y siempre han subido al podio, con cuatro terceros lugares, guiados por Víctor Mesa. Pero es arriesgado afirmar que esta semifinal acabará, lo mismo en Bayamo que en Matanzas, a favor de Granma.

Industriales y Las Tunas, en tanto, llegan al Latino cada uno con un triunfo. Los Leñadores no habían llegado nunca hasta aquí, pero los Leones son el equipo más ganador de la pelota cubana. Resulta curioso que esta vez los dirija el mentor con mayor cantidad de derrotas en los play off.

Aunque la historia de Industriales es muy buena, muchos apuestan por Las Tunas, cuya ofensiva parece muy superior al pitcheo de esta versión del conjunto capitalino. Con una sola victoria de los Leñadores en el Latino, ya la semifinal iría a decidirse en Las Tunas, nada bueno para Industriales.

Pero, ¿quién creería en una barrida de los azules? No son pocos los que sueñan con una final entre equipos orientales.

Hoy jueves, antes de que empiece el juego nocturno en el estadio del Cerro, se efectuará la ceremonia de despedida del 56 de Industriales, Carlos Tabares, aquel que se hizo leyenda en los Panamericanos de 2003 y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y quien siempre dejó "la piel en el terreno", como dice él mismo.

