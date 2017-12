Matanzas se asegura el primer puesto en el pase a los ‘play off’

Con sus 60 victorias en la presente temporada y su juego número 11 ganado “al hilo”, el equipo de Matanzas aseguró el primer puesto en el pase a los play off, algo que los Leñadores no pueden cambiar, aunque con sus 59 triunfos han roto cómodamente el récord particular del conjunto tunero en Series Nacionales.

Con esta brillante actuación fuera de todo pronóstico, Víctor Figueroa, el debutante mánager de los Cocodrilos rojos -acertadamente nombrados “Cocotigres” por la afición- ha ganado el derecho de ser el conjunto que primero pida refuerzos en la última repartición, a celebrarse el 28 de diciembre. Se supone que solicite ante todo a un lanzador.

Ninguna novena había alcanzado, como la de Matanzas, los 60 éxitos en el clásico nacional desde que lo hicieran las de Habana, Industriales, Azucareros y Mineros en la séptima Serie, en 1968, y en la octava, en 1969. Los Cocodrilos, entonces dirigidos por el hoy mentor de los capitalinos Víctor Mesa, lograron en la temporada anterior nada menos que 70 victorias.

Se han terminado por fin las especulaciones sobre los puestos en el pase a semifinales, pues los Alazanes de Granma son de modo irreversible el equipo que completa el cuarteto de la élite beisbolera de esta campaña. Sin posibilidades de arrebatarles el tercer asiento a los Leones, los de Granma no tendrán que efectuar los dos últimos juegos pendientes contra Artemisa, según decisión de la Dirección Nacional de Béisbol.

Así las cosas, los partidos de semifinales darán comienzo el jueves 4 de enero. En el estadio Victoria de Girón, de la capital matancera, se enfrentarán los Cocodrilos y los Alazanes, como ocurrió en la postemporada anterior. En el parque Julio Antonio Mella, en Las Tunas, jugarán Leñadores contra Leones. Pocos se atreven a pronosticar cuáles serán los dos finalistas.

____________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.