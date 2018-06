¿Vuelve el Rey a un reino perdido?

Hasta hace solo unos días, la situación de Industriales era parecida a la de un año atrás: los jugadores comenzaban a entrenar para la Serie Nacional sin director técnico. En aquel momento, las opciones eran Guillermo Carmona y Víctor Mesa, entre mil rumores que ninguna voz oficial acallaba.

En una entrevista, Rey Vicente Anglada criticó esa situación, nefasta para los jugadores. "Estoy absolutamente en contra de esas barbaridades". A la pregunta de si estaría dispuesto a regresar al timón del elenco, fue tajante: "Me han llamado varias veces y siempre digo que ayudo pero no asumo. Ni muerto vuelvo a dirigir en la Serie Nacional".

Ahora, tras la súbita renuncia de Víctor Mesa, volvían a barajarse varios nombres, sobre todo el de Carlos Tabares, excapitán azul. Anglada, interpelado una y otra vez, repetía su cortante negativa. Pero de pronto, el lunes, estalló la noticia: el retorno del Rey León era oficial. Los industrialistas podían decir al fin habemus papam, pues ya los "cardenales" habían decidido.

Tras 10 años ausente, y después de mucha insistencia de las autoridades, regresa el mítico segunda base y exitoso mánager. "Tuvimos largas conversaciones. Nos reunimos con los dirigentes del Gobierno y el Partido y me plantearon la necesidad de que dirigiera el equipo, sobre todo por el 500 aniversario de la ciudad, y llegamos a un acuerdo: yo asumiría esa responsabilidad, pero solo por una temporada".

Con 65 años hoy, Rey Anglada, jugó hasta los 29, durante 10 temporadas, con explosividad, inteligencia y manos mágicas para la defensa. Aparte de sus excelentes resultados, curiosamente, fue el primero en usar el bate de aluminio en nuestra pelota —20 de febrero de 1977— y tiene el récord de velocidad de 13,02 en la vuelta al cuadro.

A principios de los 80, escandalosamente, fue condenado a prisión por una falta nunca probada por nadie ni aceptada por él: vender un juego de béisbol. Es difícil hallar una injusticia comparable contra otro atleta cubano, pero ninguna autoridad ha reconocido jamás en público el error. Para los aficionados del país su inocencia está fuera de discusión.

Renaciendo de sus cenizas, Anglada retornó a Industriales y, durante 7 temporadas, los guió para obtener 3 coronas y un subtítulo. Llevó al oro a la selección nacional en los Centroamericanos de Cartagena 2006 y en los Panamericanos de Río de Janeiro 2007. Segundo mánager que más cetros obtuvo con los Leones, después de Ramón Carneado (4), pertenece a la decena de peloteros cubanos que fueron campeones jugando —entró al equipo con 19 y ese mismo año ganó— y también dirigiendo.

Ese retorno del legendario 36 de los Leones ha levantado un poco el ánimo de muchos aficionados, y aún de sus rivales, en medio de unos eventos beisboleros que reflejan el bajón del deporte nacional, sobre todo la absurda Serie Especial, fantasma imposible de creer que, si acaso, sirve solo para escoger a los pocos que han de completar el equipo Cuba.

La V Serie Sub 23 tampoco ha resultado muy estimulante, pese a algunas luces. Siguiendo los pasos de los Leñadores mayores, heróicos ganadores del subtítulo en la pasada temporada, los jóvenes tuneros han conseguido debutar en los play off de la mano de Edilse Silva y ahora enfrentarán a los Alazanes, que también van tras la estela de sus mayores.

Desgraciadamente, los organizadores han vuelto al desatino al planificar los 3 partidos —a ganar 2— en casa de los granmenses, una flagrante iniquidad para los discípulos de Silva y para la afición tunera, que sueñan discutir el campeonato por la zona oriental.

En la occidental, aunque el calendario no ha podido cumplirse por el reciente diluvio, ya los de Cienfuegos —mejor equipo del torneo, con 28-9— clasificaron cómodamente y esperan al adversario que saldrá entre los elencos de Isla de la Juventud, Matanzas y Pinar del Río, aún con una decena de choques por disputar.

Así, sea cual sea el resultado, ya ningún ganador de los cuatro torneos anteriores podrá repetir y habrá un nuevo campeón, que no serán ni Artemisa, ni La Habana, ni Santiago de Cuba, titular de las dos últimas ediciones a batazo limpio.

A pesar del desangrante éxodo de atletas hacia otros países y otras provincias, Anglada considera que Industriales todavía es "uno de los conjuntos más completos del país"

En el Latinoamericano, a su vez, ya entrenan los receptores y lanzadores de la preselección capitalina desde el 14 de mayo. El 4 de junio se sumarán los demás peloteros convocados y empezará la delicada misión de Rey Vicente Anglada con su equipo técnico. "Ahora veré de cerca qué tenemos, aunque la base del equipo es la misma —6 jugadores— que el año pasado, cuando estuve ayudando a Víctor (Mesa)", declaró el mánager.

A pesar del desangrante éxodo de atletas hacia otros países y otras provincias, Anglada considera que Industriales todavía es "uno de los conjuntos más completos del país, aunque su punto más bajo es el pitcheo". Ante todo, el mentor les da la posibilidad de regresar a aquellos Leones que andan sueltos por otras provincias. En cuanto al estilo de juego, insistirá en "la velocidad, la buena defensa y mucho trabajo con el pitcheo, pero sobre todo con entusiasmo y con muchas ganas de salir a ganar".

Si bien la afición capitalina está feliz con el regreso del Rey, algunos no se ilusionan con la tropa azul. El propio mentor aclaró, por si acaso, que él no es mago. Hace un par de días un industrialista decía que, cuando otro mostró su júbilo por la vuelta de Anglada, él solo se encogió de hombros: "¡Pero no tiene equipo!".

