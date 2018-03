La réplica de Donal Duarte ante una sanción desmedida

El pasado 20 de marzo el capitán del equipo Pinar del Río, Donal Duarte Hernández – El Lobo, como le llaman– fue sancionado por la Comisión de Béisbol de su provincia a un año de separación y a no participar tampoco con ningún otro elenco. También fue sancionado el comisionado provincial por haber informado sobre la medida, pero dejando libre a Duarte para jugar con el equipo que lo llamara.

Los aficionados especulan sobre las verdaderas causas de esta sanción. El comunicado oficial dijo que el motivo fue la ausencia del jugador en la Serie Provincial. Sin embargo, no sonó convincente, pues esa ausencia no fue total, y especialmente porque El Lobo es uno de los deportistas más respetados y admirados en su provincia, un genuino capitán que, en todo caso, no merecía tanta severidad.

Ahora, una entrevista del diario Guerrillero a Duarte aviva las dudas, ya que calificó de "bastante injusta" la medida. Demasiado tiempo de sanción para sus 35 años, diecisiete Series Nacionales y su historial. Algunos especialistas creen que, para los veteranos, resulta demasiado participar en una Provincial y entrenar durante cuatro meses para después jugar otros tres en la Nacional.

"Me han sancionado sabiendo que no fue por un problema de «provincial». Yo solo no tengo la culpa de que Pinar del Río no haya hecho un buen papel en la segunda vuelta, porque el equipo no es Donal Duarte", declaró El Lobo, asegurando que el director, Pedro Luis Lazo, le había dicho que "tenía que jugar obligado la provincial". No obstante, varios problemas personales lo obligaron a ausentarse.

La penalización impuesta es demasiado para sus 35 años, diecisiete Series Nacionales y su historial

Es bien sabido que Duarte y Lazo fueron compañeros de equipo durante años y buenos amigos. Esa fraternal relación entre director y capitán parecía muy propicia para levantar el conjunto. En la pasada temporada, Duarte llegó a renunciar a un contrato en el exterior para liderar el equipo y apoyar al debutante mentor Lazo.

A la pregunta de si esa amistad se ha dañado el entrevistado respondió: "Siempre lo quise porque nunca le he hecho daño a nadie. He dejado de ser de mi familia para hacerle bien a los demás. Nunca me metí en sus decisiones con el equipo. Le daba mis opiniones y mis criterios, por eso nunca tuvimos problemas".

¿Pero se reincorporaría el jugador si le suspenden la sanción? Duarte asegura que eso no depende de él, pues esa sería una situación que tendría que manejar con su familia. "No es que mañana me levanten la sanción y se olvide todo lo que ha pasado", aclara. Aunque agradece a los que lo han defendido y no están de acuerdo con la medida.

La nota fuerte de la entrevista es que Duarte ha presentado una apelación judicial y su abogado tiene un papel firmado por el director Lazo y por el comisionado provincial que lo "exoneraba de jugar". Por eso, el capitán advierte de que el resultado final dirá quién tiene la razón.

