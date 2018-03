China insiste en que una guerra comercial será dañina para todos

(EFE).- El viceprimer ministro chino, Han Zheng, insistió hoy en que la guerra comercial entre Estados Unidos y China "no llevará a ninguna parte" y dañará a todos, en una charla en la que apostó por la necesidad de que el mundo camine hacia el libre comercio.



"Creemos que el proteccionismo comercial va en contra de la tendencia y no llevará a ninguna parte. El unilateralismo y una guerra comercial dañarán a otros sin beneficiarse a sí mismos e invitarán a un mayor conflicto y un impacto negativo", apuntó el político en un foro celebrado en Pekín.



En su primer discurso público desde que fue nombrado viceprimer ministro la pasada semana, Han aseguró que China necesita "abrirse aún más al mundo exterior", en un momento en que las dos economías más grandes del mundo viven momentos de tensión después de que EE UU haya anunciado nuevos aranceles a productos chinos que se suman a las nuevas tasas a las importaciones de acero y aluminio.



Han aseguró aludió a la iniciativa "one belt, one road" (una ruta, un cinturón), con la que China pretende revitalizar la antigua Ruta de la Seda mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones para mejorar las conexiones entre Asia y Europa.



"China tiene un futuro brillante y confiamos en lograr un desarrollo económico de alta calidad", declaró en el China Development Forum, evento que reúne a personalidades internacionales y que este año tiene el lema de "China en la nueva era".

China anunció el viernes que está considerando imponer aranceles de hasta 3.000 millones de dólares a las importaciones de algunos productos de EE UU

La amenaza de guerra comercial ha sido uno de los temas centrales de este foro, días después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, anunciara el jueves nuevos aranceles a China por valor de 60.000 millones de dólares por violar la propiedad intelectual estadounidense, que se suman a los polémicos aranceles del 25 % para las importaciones de acero y del 10 % para las de aluminio.



En respuesta a esta nueva medida, China anunció el viernes que está considerando imponer aranceles de hasta 3.000 millones de dólares a las importaciones de algunos productos de EE UU.



También advirtió de que contempla emprender medidas legales en el marco de la Organización Mundial del Comercio, al considerar que estas restricciones impuestas por EE UU interfieren en el orden del comercio internacional.

