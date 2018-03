"El problema viene cuando te quedas callado"

Grabar un disco a los 18 años es algo que no se da todos los días entre los trovadores. Frank Mitchel Chirino ha entrado en esa breve lista venciendo la censura y la resistencia familiar -su padre definía la trova como "cosa de chernas" (homosexuales)-, hasta lograr el álbum Cuerpos de agua.

"Desde que empecé a tocar en lugares vinculados a las instituciones escuché lo mismo: 'esto o aquello está censurado'", recuerda ahora con una sonrisa pícara en los labios mientras conversa con 14ymedio. "A veces me aclaraban que no podía invitar a ciertos artistas a mis presentaciones, como Jorgito Kamankola, y otras veces me advertían de alguna canción que no podía tocar, entonces me dije, no quiero tener esto cerca".

El artista optó por esa vía independiente que se abre paso, a pesar de las limitaciones, en la realidad cubana. El año pasado ganó una beca, A Muleta Música, que concede la Galería-Estudio La Marca para promover el arte joven e independiente y supuso, según los promotores, una oportunidad para la "producción, gestión y posicionamiento" de su obra.

Chirino cree que la beca llegó por "un poco de suerte", porque el diseñador Roberto Ramos, organizador del espacio musical de La Marca, lo escuchó en la peña del trovador Noslen Porrua en Bejucal y eso permitió que lo tuvieran en cuenta para su concesión. En ese momento su vida artística dio un giro favorable y le permitió darse el lujo de grabar varias de sus canciones.

"En un principio íbamos a hacer el disco a guitarra nada más, pero luego aparecieron los músicos y entre todos hicimos los arreglos", recuerda Chirino.

En sus comienzos, el músico tocaba en algunas peñas pero más tarde se unió a otros para formar la banda Náufrago, que llegó a tener un espacio frecuente en la Casa de la Poesía de La Habana Vieja. "No duró mucho por la censura, el miedo y la falta de organización", lamenta, en alusión a las directrices que desde los medios institucionales se dictan sobre lo que se puede y no se puede cantar.

La censura le fue pisando los talones a Chirino también en la radio y los festivales. En varias emisoras donde ha cantado siempre le advierten de que algunos de sus temas no se pueden tocar. "Todo lo que sea nuevo y les parezca fuera de la norma lo desaparecen", se queja el joven músico en relación a las prohibiciones ejercidas sobre aquellos temas musicales con componentes de crítica social.

Los encontronazos con las instituciones llegaron a su clímax en un festival de trova en la ciudad de Bayamo. Antes de salir a escena, Chirino y otro trovador fueron citados a la oficina de un funcionario cultural que les exigió que cantaran ante él y antes de subir al escenario los temas que tenían preparados.

Para el autor esto constituyó una falta de respeto pero que le sirvió para terminar de completar su opinión sobre los medios oficiales y el circuito de lugares donde los artistas pueden presentarse. Además considera que los espacios para promover la trova en los medios oficiales solo funcionan para los autores que cantan "a favor" del sistema.

Según su visión, programas televisivos como Cuerda Viva ya "no tiene nada que ver con la idea de lo que era en sus inicios" y ahora "se ven siempre las mismas caras". Considera que sus realizadores han caído en "la mediocridad" y señala de nuevo el temor de los gestores del espacio "a las consecuencias" que puedan afrontar si se alejan de aquello permitido por las autoridades. "Es un miedo real pero hay que luchar contra eso", enfatiza.

Parte de esas vivencias con funcionarios, promotores culturales aterrados y delatores, las refleja en el tema Échate pa' allá incluido en su recién terminado disco.

"Nos persigue la censura acuchillando cuerpos, asesinos de una libertad durmiendo" advierte en uno de los versos de este tema que considera "un amuleto" contra ese fenómeno. "Me enganché con la verdad y la verdad es que no me suelta", dice el autor de composiciones como Palenque o Después del humo.

"Déjenme tranquilo que no quiero tener nada que ver con el Gobierno y menos con la burocracia", explica en la entrevista al evocar los sentimientos que lo llevaron a componer la canción junto a Kamankola. "Es para espantar todo eso y para decir quítame los ojos de arriba".

Programas como Cáscara de mandarina que promovía géneros como la trova y el rock hecho en la Isla desaparecieron de la televisión

El tema circula en las redes alternativas de distribución musical como una especie de himno contra el chivato, la figura del informante que está tan presente en la vida cubana. "Hay mucha gente que no vive su vida para vivir pendiente de los demás", advierte Chirino.

La trova disfrutó de una difusión mediática privilegiada en los años 80 pero en las últimas dos décadas se ha priorizado la presencia de otros géneros como la salsa o el reguetón, que tienen un carácter más comercial. Programas como Cáscara de mandarina que promovía géneros como la trova y el rock hecho en la Isla desaparecieron de la televisión, mientras otros como Piso 6, que fomentan sobre todo la música internacional, la salsa y el pop cubano se eternizan en la parrilla de la televisión nacional.

Como buen nativo digital, considera imprescindibles las nuevas tecnologías porque le permiten difundir de manera independiente su obra. "Si tuviera que subordinarme a las condiciones de una disquera no habría podido hacer jamás Cuerpos de agua".

"El problema viene cuando te quedas callado, todo lo que pasa es que la gente no quiere decir lo que siente porque tienen miedo" pero "el deber es contar de una forma más directa lo que está pasando".

No obstante considera que comenzó su carrera de una manera "dura" para dejar claro que no piensa moderar su arte o censurar sus letras para ganar "un espacio institucional".

