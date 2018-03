Sociedad Disidentes cubanos reclaman a la Iglesia mediación más activa ante el Estado (EFE).- La disidencia interna de Cuba aguarda la visita del Papa con expectativas moderadas, valora el indulto de más de 3.500 presos anunciado por el Gobierno de Raúl Castro, pero reclaman un rol ...

National Antonio Rodiles Arrives in Miami After Being Unable to Leave Cuba for 8 Months The director of the alternative project Estado de SATS, Antonio Rodiles, arrived in Miami this Monday after 8 months during which the Government prevented him from leaving the island. Hours ...

Nacional Antonio Rodiles llega a Miami tras 8 meses sin poder salir de Cuba El director del proyecto alternativo Estado de SATS, Antonio Rodiles, llegó este lunes a Miami después de 8 meses en los que el Gobierno le impidió salir de la Isla. Horas antes se había sabido ...

Nacional Vídeo: El testimonio de Antonio Rodiles tras su detención El director del proyecto independiente Estado de Sats, Antonio Rodiles, fue operado de urgencia el domingo por una fractura del hueso nasal tras ser detenido y golpeado por las fuerzas de ...

Opinion Don't Look Away Ailer González, artistic director of the Estado de SATSproject, called me on Sunday afternoon. Knowing it was her, I opened the communication with the festive and very pertinent question of ...

National Another Sunday of Beatings for the Ladies in White The project director of the independent Estado of Sats project, Antonio Rodiles, underwent emergency surgery Sunday for a nasal bone fracture after being detained and beaten by security forces in ...

opinión No miren hacia otra parte Ailer González, directora artística del proyecto Estado de SATS, me llamó este domingo por la tarde. Como sabía que era ella, abrí la comunicación con la festiva y muy pertinente pregunta de si ya ...

represión Otro domingo de golpiza para las Damas de Blanco El director del proyecto independiente Estado de Sats, Antonio Rodiles, fue operado de urgencia el domingo por una fractura del hueso nasal tras ser detenido y golpeado por las fuerzas de ...

Cuba-EEUU “Cordial and very positive” meeting with Roberta Jacobson, say several activists Friday morning the US Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, Roberta Jacobson, met with a broad representation of Cuban activists. The meeting had the character of a working ...