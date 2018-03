Nacional Opositores acusan a Castro de dejar morir a Guillermo Fariñas en huelga de hambre (EFE).- El Encuentro Nacional Cubano (ENC), que agrupa a 65 organizaciones opositoras de dentro y fuera de la Isla, dijo hoy que, al "dejar morir" al disidente Guillermo Fariñas, que está en ...

Nacional En Puerto Rico, los cubanos piden una Comisión contra la impunidad La aparición de una nueva concertación opositora denominada Congreso del Encuentro Nacional Cubano es el más notable resultado del evento que ha reunido en Puerto Rico a 65 organizaciones de la ...

Oposición Fariñas dice que los últimos arrestos muestran inseguridad del régimen cubano (EFE).- El disidente Guillermo Fariñas, ganador del Premio Sajarov de derechos humanos, dijo este lunes que las detenciones registradas el pasado fin de semana en Cuba son una muestra de la ...

Opposition Fariñas Says Latest Arrests Show The Cuban Regime’s Insecurity The dissident Guillermo Fariñas, winner of the European Parliament’s Sakharov Prize for Human Rights, told EFE Monday, speaking from the Puerto Rican capital, that the arrests recorded last ...

Puerto Rico Opositores cubanos reunidos en Puerto Rico apoyan plebiscito a favor de elecciones libres El Encuentro Nacional Cubano, que durante tres días congregó en Puerto Rico a un centenar de activistas de 23 organizaciones de la Isla y 32 del exilio, concluyó este sábado con un documento de ...

Puerto Rico Cuban Opposition Gathered In Puerto Rico Support Plebiscite For Free Elections The Cuban National Conference – involving one hundred activists from 23 organizations from the Island and 32 from exile meeting for three days in Puerto Rico – concluded this Saturday with a ...

Oposición La disidencia cubana busca una postura común contra el régimen en Puerto Rico San Juan, 14 ago (EFE).- Líderes de la disidencia cubana llegados de la isla caribeña y todo el mundo se reúnen este viernes en Puerto Rico en busca de una postura común ante el nuevo escenario ...

Opposition Cuban Dissidents Meet In Puerto Rico To Seek A Common Position Against The Regime Leaders of the Cuban dissidence arrived on the island and everyone met this Friday in Puerto Rico to work towards a common position with regards to the new scenario that is opening with the ...