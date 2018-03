National The Artist Tania Bruguera Arrives in New York In a statement released by #YoTambiénExijo (I too demand), it was reported that the artist Tania Bruguera arrived in New York this Friday, after eight months in Cuba. “I just landed at JFK (…) to ...

Nacional La artista Tania Bruguera arriba a Nueva York En un comunicado difundido por la plataforma #YoTambienExijo, se dio a conocer que la artista Tania Bruguera arribo este viernes a Nueva York después de ocho meses en Cuba. “Acaba de aterrizar en ...

Activism The Siege of Tania Bruguera is Lifted Last Friday, June 26th, a police official paid a visit to Tania Bruguera to inform her that the charges against her were being temporarily lifted. The artist refused to sign the offer, and ...

Activismo Levantan el cerco a Tania Bruguera Durante la jornada del pasado viernes 26 de junio, una instructora policial visitó a Tania Bruguera para comunicarle el sobreseimiento temporal de los cargos en su contra. La artista se negó a ...

cuba Tania Bruguera convoca a un conversatorio en su casa La artista cubana Tania Bruguera ha organizado para mañana viernes a las 5 de la tarde un conversatorio en su domicilio en La Habana Vieja para ofrecer su propia versión ante el material ...

Nacional Un día para Cuba Un día para Cuba es el nombre de una nueva acción independiente de #YoExijo pero que retoma el espíritu de la performance de Tania Bruguera para hacer un llamamiento al Gobierno de Cuba, y en ...

Generation Y From Tatlin’s Whisper to Tatlin’s Cry Those of us who participated in that first edition of Tatlin’s Whisper in Havana will never forget that minute of freedom in front of the microphone that would cost us years of official insults. ...

English Edition A fair idea in the depths of the dungeon In the mouse gray uniform worn by inmates, as disheveled as usual and with eyes open wide, Tania Bruguera sitting on a bench in the Acosta Street Police Station seemed to be giving the best ...

Nacional Centenares de artistas dirigen una carta a Raúl Castro para pedir la liberación de Tania Bruguera Casi 300 artistas han firmado a estas horas una carta abierta dirigida al presidente Raúl Castro para pedir la liberación de Tania Bruguera y el resto de activistas detenidos tras la performance ...