Asesinan a Candelario Martínez, un médico cubano que trabajaba en Venezuela

La policía venezolana está investigando el asesinato del médico cubano Candelario Martínez, de 54 años, quien servía como director de un Centro de Diagnóstico Integral. El crimen aconteció en la urbanización Salto Ángel, ubicada en Unare, un área del oriente venezolano conocida por los altos índices de violencia.

Según reportaron varios medios locales, los vecinos se alarmaron cuando escucharon los gritos de auxilio del compañero de vivienda de Martínez, quien halló el cadáver con un impacto de bala en la cabeza y una cortada en la cara.

La policía del estado de Bolívar no descarta que el móvil del crimen haya sido un robo. Entre las pertenencias de la víctima que no han sido halladas está su auto, un Ford Fiesta Power, y varios enseres domésticos. Las cerraduras de la vivienda no estaban forzadas, indican los reportes locales.

El cuerpo fue llevado hasta la Unidad de Anatomía Patológica para la realización del procedimiento forense. Hasta el momento la Misión Médica cubana en Venezuela no se ha pronunciado al respecto.

Cuba mantiene en Venezuela un numeroso grupo de profesionales en las llamadas “misiones” que son parte de un convenio de colaboración entre ambos países y que Caracas paga con petróleo que envía a la Isla. La exportación de servicios profesionales es la principal fuente de ingresos de la economía cubana. Según cifras oficiales las arcas del país ingresan un promedio de 10.000 millones de dólares anuales por este concepto.

Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo. En 2017 hubo casi 27.000 asesinatos, de los que más de 5.000 fueron atribuidos a las fuerzas de seguridad. Ese mismo año el 20% de la población fue víctima de la delincuencia, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

Aunque las cláusulas de la colaboración médica cubana no son públicas, en otros casos de asesinatos en Venezuela se ha podido constatar que los familiares de las víctimas cubanas no reciben una indemnización.

