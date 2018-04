Los escándalos fuerzan la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid

(con información de agencias). -Cristina Cifuentes, del Partido Popular (PP), ha anunciado su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en una polémica por un posible delito de falsificación de documento público en la obtención de un máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que este miércoles se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

La presidenta madrileña ha anunciado su dimisión en una comparecencia en la que ha atribuido a "una campaña de acoso y derribo" y un ataque personal la difusión de las imágenes.



En una rueda de prensa convocada en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, Cifuentes ha asegurado que deja la Presidencia también con "un sentimiento amargo desde el punto de vista personal", pero que considera que ha conseguido "que la vida de muchos madrileños sea mucho mejor que hace tres años".

Fuentes de Europa Press afirman que el presidente del Gobierno dio la orden de que la dimisión se produjera antes del pleno del Congreso sobre los Presupuestos Generales del Estado

"Ha sido un privilegio ser presidenta de la Comunidad, un privilegio difícilmente alcanzable. Me quedo con lo bueno, que ha sido muchísimo. Lo malo lo intentaré olvidar", ha sostenido vestida de impoluto blanco.

Cifuentes ha asegurado que tomó la decisión de renunciar a la Presidencia y pretendía anunciarlo el 2 de mayo, tras los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, pero tras la precipitación de los acontecimientos ha decidido adelantar su renuncia.

Sin embargo, fuentes de Europa Press afirman que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio hoy la orden de que la dimisión se produjera antes del pleno del Congreso sobre las enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Unos minutos antes de que arrancara el Pleno de Presupuestos, Cifuentes ha comparecido públicamente para presentar su dimisión. Este paso atrás se produce tras estallar hace más de 30 días la polémica de las irregularidades sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La prensa española publicó a principios de abril que Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas. Según esta información, la entonces delegada del Gobierno se matriculó en el año 2011 en el máster de Derecho Autonómico y dos años después una funcionaria modificó dos de sus notas, de 'no presentado' a 'notable'. La presidenta de la Comunidad de Madrid negó los hechos en todo momento, como los funcionarios de la universidad aludida. Sin embargo, las explicaciones fueron confusas y Cifuentes nunca llegó a mostrar el trabajo final de máster (TFM) exigido para obtener la titulación.

En días sucesivos la situación se fue complicando para Cifuentes, al revelarse otras irregularidades como que las firmas de las actas habían sido falsificadas (versión confirmada por los presuntos firmantes y un perito) o que ni siquiera hubo tribunal para evaluar el TFM. La universidad tuvo finalmente que abrir una investigación tras la que admitió que no existía constancia de que la presidenta regional hubiera realizado el posgrado y la fiscalía abrió diligencias por posibles delitos de falsedad documental.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), primer partido de la oposición, había anunciado la presentación de una moción de censura ante la negativa de Cifuentes de dimitir. La cuestión contaba con el apoyo del segundo partido (tercero en la Asamblea), Podemos, pero no podía prosperar sin el apoyo de los liberales de Ciudadanos, que prefería presionar por la retirada de Cifuentes aunque no descartaba sumarse si el PP no tomaba medidas. La propia presidenta madrileña ha afirmado que su dimisión intenta evitar que el Gobierno regional cambie de manos.

La publicación de un vídeo hoy en el que la presidenta de la Comunidad aparecía en la zona de seguridad de un centro comercial presuntamente abonando dos cremas que acababa de llevarse sin pagar ha precipitado la situación y se especula con que las imágenes sean producto de una filtración de las filas de su propio partido para forzar la resolución de un asunto que se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato para el Partido Popular.

