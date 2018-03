El derrumbe de un puente peatonal de Miami deja cuatro muertos y heridos

Un puente cuya construcción casi había finalizado colapsó este jueves frente a la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami. La estructura estaba pensada para permitir un paso más seguro a los más de 4.000 estudiantes de esa institución educativa y que viven en una residencia estudiantil en la Calle Ocho, al otro lado de la carretera.

El jefe de bomberos de Miami-Dade, Dave Downey, dijo que hasta el momento se reportan cuatro muertos. El Gobernador de Florida, Rick Scott, y el senador cubanoamericano, Marco Rubio, prometieron una investigación en profundidad sobre la tragedia.

"Será una investigación transparente que determinará qué pasó, por qué y qué se hizo mal. Por el momento podemos orar por la recuperación de los heridos y por los que perdieron sus seres queridos ", dijo Scott. Por su parte Rubio enfatizó que irónicamente, este puente tenía como objetivo garantizar la seguridad de los transeúntes.

Diez personas se encuentran heridas hasta el momento y fueron trasladadas al hospital Kendall Regional Medical Center. Dos de los heridos están reportados como sumamente graves y ocho en condición estable, informaron las autoridades. El Departamento de Bomberos de Miami dijo que dos trabajadores se encontraban en el puente en el momento en que colapsó.



Efectivos trabajan para "asegurar la estructura" mientras prosigue la búsqueda de personas entre los escombros, indicaron los Bomberos. Mientras, la policía de Miami ha confirmado que debajo de los restos derrumbados se encuentran ocho autos.

La construcción del puente corrió a cargo de la empresa Muncilla Construction Management, comenzó en la primavera de 2017 y se esperaba que concluyera a comienzos de 2019. Este pasado sábado se instaló precisamente la estructura principal sobre los pilares. La infraestructura, de 53 metros de longitud, contó para su construcción con un presupuesto de 14,2 millones de dólares. El Departamento de Transporte de Florida ha dicho que la responsabilidad de la construcción del puente recaía en el equipo de FIU y que la firma escogida para verificar el proyecto de manera independiente, Louis Berger, no había sido aprobada por ese Departamento para realizar ese servicio.

El portavoz de la FIU, Maydel Santana-Bravo, dijo que la Universidad está "conmocionada y entristecida" por los "trágicos eventos". También el ayuntamiento de la ciudad ha expresado sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos en el derrumbe del puente.

The City of Miami extends its heartfelt condolences to the friends and family of the victims of today’s bridge collapse in Miami-Dade County and we wish all survivors a speedy recovery. We are closely monitoring all developments.