Después de Elián, las dos orillas se enfrentan ahora por Valeria

Casi 20 días pasó el cadáver de Yarisleidy Cuba Rodríguez en una funeraria de Miami hasta que su esposo, Yoelvis Gattorno, que reside en Cuba, decidió cremar sus restos. Cuba Rodríguez falleció mientras daba a luz a Valeria, una bebé que con apenas tres semanas de nacida se ha visto envuelta en una agria pelea familiar entre su progenitor, que la quiere llevar a la Isla, y los familiares de su madre, quienes desean que viva en Miami.

"La única motivación que tuve para pedir la custodia temporal de la niña fue evitar que la trasladaran a un refugio. Nunca he querido quitársela a su padre, sino honrar la memoria de mi prima hermana que me dejó a su cargo antes de morir", dice a 14ymedio, Nairobis Pacheco, prima de Cuba Rodríguez.

El padre de la criatura acusó públicamente a Pacheco de negarle información sobre la bebé. La prima de Cuba Rodríguez, por su parte, mostró a este diario los chats que sostuvo con el padre de la niña a través de la aplicación de mensajería Messenger desde que murió la joven madre. "Siempre le enviaba fotos de la niña y lo mantenía al tanto, pero él prefirió armar un show mediático cuando lo único que tenía que hacer era esperar a realizar su proceso conforme a la ley", dice.

Gattorno y varios medios de comunicación del sur de Florida aseguraron que la familia de Pacheco había interpuesto una demanda por malos procedimientos al hospital Jackson Memorial e insinuado que ese era el motivo por el cual querían mantener la custodia temporal.

"No hemos puesto ninguna demanda. Solo pedimos el expediente médico de mi prima al hospital porque creemos que hubo irregularidades en su operación", se defiende Pacheco. Dice que las últimas semanas le han parecido un calvario. "Mi rostro ha estado en todos los noticieros, creo que me he convertido en la más buscada. Hasta los niños han sido acosados por la prensa", dice.

El parto de Cuba Rodríguez se complicó porque la embarazada tenía placenta acreta, una condición médica que se presenta cuando la placenta está muy adherida a la parte interna del útero. Los médicos prefieren en estos casos la cesárea para evitar desgarramientos y hemorragias. Cuba Rodríguez no reaccionó bien a la operación y murió en la sala de operación, dejando solamente el contacto de su prima como la persona responsable por ella.

"Yari y yo nos criamos juntas como si fuéramos hermanas. Se ganó la lotería de visas y la ayudé a venir a Estados Unidos en octubre del año pasado", explica Pacheco. Tanto Cuba como su hija mayor, Flavia Paz, de 15 años, vivían en la casa de la prima. Tras el deceso de la mujer, de 34 años, la adolescente se fue a vivir con su padre, quien también reside en Estados Unidos.

"Mi mayor preocupación es que el papá de la niña se la quiere llevar a Cuba. Mi prima siempre quiso vivir en Estados Unidos, por eso emigró. Buscó lo mejor para sus hijas. No creo que lo mejor sea que la niña viva en ese país [Cuba]", agrega Pacheco.

Para Pacheco, madre de tres hijos y manicure de oficio, la polémica familiar en torno a la custodia de la niña la tomó por sorpresa. "Un día me llaman mis amigos y me dicen que vea las noticias que están hablando de mí", explica. "Fue entonces que me enteré que el padre de la niña decía que no le daba información sobre ella y que lo quería separar de la criatura".

"Yo solo quiero lo mejor para la niña y que no la separen de su hermana, que ya ha pasado por mucho", dice.

Pacheco acusa a Gattorno de no tener condiciones en la Isla para mantener a la bebé, no tener vínculos laborales y haber pertenecido al Departamento Técnico de Investigaciones de la Policía Nacional Revolucionaria.

14ymedio se comunicó telefónicamente con Yoelvis Gattorno que confirmó su intención de viajar a Estados Unidos para conseguir la custodia de su hija y regresar a la Isla con ella.

"Lo único que me interesa ahora es viajar a Miami para reunirme con mi niña. Voy a regresar con ella a Cuba", dijo Gattorno, que reside en Santa Clara. El hombre no negó haber pertenecido a la policía, algo que sí hizo su abogada, Claudia Cañizares, quien lleva el caso pro bono.

"En las próximas dos semanas podríamos tener a mi cliente viajando a Miami", ha dicho Cañizares a este diario. La abogada agregó que varios congresistas del sur de Florida han mostrado su solidaridad hacia el padre e intercedido para que le sea concedida la visa humanitaria en la embajada de Estados Unidos en La Habana.

Según Cañizares, solo un juez puede otorgar la custodia de la niña al padre y lo hará buscando el bien mayor de la criatura, por lo que tendría la última decisión sobre el posible viaje de una ciudadana norteamericana menor de edad a la Isla.

Diversos medios de comunicación en el sur de Florida han comparado el caso de la pequeña Valeria con el de Elián González, un niño cubano que fue rescatado tras naufragar la embarcación en que viajaba con su madre desde Cuba en el año 2000. La custodia de González fue reclamada por su padre, que recibió el apoyo de Fidel Castro, convirtiendo la pelea legal por la custodia del menor en una pugna política entre el exilio y el Gobierno de la Isla. Finalmente el niño fue regresado a Cuba y es hoy un líder de las juventudes comunistas.

____________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.