EE UU y 14 países europeos expulsan a decenas de funcionarios rusos por el caso Skripal

(EFE).- El Gobierno de Estados Unidos ordenó este lunes la expulsión de 60 funcionarios rusos en respuesta al intento de asesinato en Salisbury (Reino Unido) del exespía Serguéi Skripal, quien fue hospitalizado el pasado 4 de marzo tras ser expuesto a un agente químico, informaron fuentes oficiales. Además, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que c atorce países de la Unión Europea (UE) han decidido hacer lo mismo.



La medida, que contempla también el cierre del consulado ruso en la ciudad de Seattle (Washington), servirá además de para "enviar un mensaje claro a los líderes rusos", para aumentar la seguridad nacional y para reducir la capacidad de espionaje del Kremlin, señalaron fuentes del Gobierno en una rueda de prensa telefónica.





Estados Unidos se suma así al Reino Unido, que la semana pasada expulsó de su territorio a 23 diplomáticos rusos, ante la certeza de que el Kremlin está detrás del atentado contra Skripal.



El 4 de marzo Skripal y su hija fueron hallados inconscientes en un parque de Salisbury, tras estar expuestos a una sustancia química que, según Londres, fue desarrollada en Rusia.



De acuerdo con el funcionario, que pidió no ser identificado, la Casa Blanca ha convocado al embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, para transmitirle la decisión y ha comunicado al Kremlin la medida "a través de los canales habituales".



Entre los 60 expulsados, a los que Washington acusa de llevar a cabo tareas de información al amparo de su "inmunidad diplomática", se encuentran doce miembros de la misión rusa ante las Naciones Unidas, apuntó un funcionario de la delegación estadounidense ante el organismo internacional también presente durante la llamada.



Los funcionarios justificaron la tardanza en tomar represalias contra el Gobierno del presidente Vladimir Putin al señalar que este tipo de acciones requiere tiempo, puesto que no es una decisión que se pueda poner en marcha "de la noche a la mañana".



De acuerdo con la Administración, esta es una decisión que ha tomado "personalmente" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras hablar la semana pasada con la primera ministra británica, Theresa May.



Ante la posibilidad de que Moscú reaccione de manera similar, tal y como hizo el pasado 17 de marzo al expulsar a 23 diplomáticos británicos de su territorio, los funcionarios rechazaron "especular" sobre el tema, pero advirtieron que Washington "se reserva el derecho a tomar nuevas medidas".



"Apoyamos al Reino Unido y cómo ha respondido al ataque", zanjó el representante del Gobierno estadounidense.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 de marzo de 2018



Tusk, por su parte, confirmó en twitter el movimiento diplomático de la Unión Europea. "Hoy catorce Estados miembros han decidido expulsar a diplomáticos rusos como consecuencia directa de las discusiones del Consejo la pasada semana sobre el ataque de Salisbury. No se excluyen medidas adicionales, incluidas más expulsiones, en los próximos días o semanas", dijo Tusk en Twitter.



Tusk recordó que el pasado jueves los líderes de la UE, reunidos en una cumbre, expresaron su apoyo al Reino Unido, al señalar que es "altamente probable" que Rusia sea responsable del ataque y que "no hay otra explicación plausible" para el mismo, al tiempo que decidieron llamar a consultas a su embajador en Moscú.



"Seguimos siendo críticos con las acciones del gobierno ruso", dijo hoy Tusk en declaraciones a la prensa, antes del inicio de una reunión en Varna (Bulgaria) entre la cúpula de la UE y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



El presidente de la UE no reveló los países concretos que han decidido expulsar a diplomáticos rusos, pero en las últimas horas algunos Estados miembros han anunciado ya esas medidas.



El ministerio de Exteriores de Francia señaló que expulsará a cuatro diplomáticos rusos, mientras que Italia anunció la expulsión de dos, informó el Ministerio italiano de Exteriores en un comunicado.



También el primer ministro danés, el liberal Lars Løkke Rasmussen, indicó que su país tiene previsto expulsar a dos diplomáticos rusos en respuesta al ataque en Salisbury.

Ucrania, país con el que Moscú mantiene ya su propio contencioso, ha tomado la misma medida contra un total de 13 diplomáticos. Polonia, Italia y Finlandia son otros de los que han hecho públicas las medidas.

