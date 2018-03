Maduro elimina tres ceros al bolívar para combatir crisis en víspera de los comicios

(EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves la eliminación de tres ceros del bolívar y sacar de circulación el cono monetario vigente a partir del próximo 4 de junio, como parte de las medidas para combatir la crisis económica en vísperas de las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

"He decidido reducir tres ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con tres ceros menos de la moneda", dijo Maduro que señaló que esta medida es para "garantizar las actividades comerciales" del pueblo.

El aspirante a la reelección, que ha asegurado que si es reelegido logrará superar la crisis económica que atraviesa el país, dijo que el tema de la eliminación de los ceros a la moneda era algo que venía trabajando desde el año pasado y que tenía pensado anunciarlo una vez fuera "presidente reelecto de la república".

El presidente dijo que este nuevo cono monetario hará frente a la "guerra económica de persecución financiera" que sufre su Gobierno y que aseguró es dirigida desde Colombia

"Y esta misma semana estaba pensando ¿lo hago o no lo hago? (...) y yo más allá de los cálculos electorales tomé la decisión que Venezuela necesita y decidí sí lo voy a hacer", agregó.

El presidente dijo que este nuevo cono monetario -que sustituye el que instauró apenas en enero de 2017- hará frente a la "guerra económica de persecución financiera" que sufre su Gobierno y que aseguró es dirigida desde Colombia por el mismo presidente, Juan Manuel Santos con ayuda del diputado opositor Julio Borges.

La dura crisis económica y sus posibles soluciones es el tema que ha centrado las campañas de todos los candidatos a la Presidencia y Maduro ha asegurado que con la creación de la criptomoneda petro, Venezuela superará los problemas en esta materia.

Maduro también criticó a su rival opositor Henri Falcón por ofrecer una tarjeta de ayuda económica en dólares y dijo que había que "defender el bolívar", el petro y la "soberanía monetaria".

"Por ahí anda un candidato presidencial ofreciendo los dólares que no tiene, sin plan económico, sin proyecto de país, creyendo que los venezolanos nos chupamos el dedo (...) dejen la improvisación Henri Falcón, deja la improvisación, deja de mentirle a la gente. Vamos a procesos serios del fortalecimiento del bolívar", dijo.

El presidente de Venezuela insistió, por otra parte, en que asistirá a la Cumbre de las Américas, al tiempo que pidió a su canciller "coordinar" quién le recibirá tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de ese país.

"Yo pensaba que él (Kuczynski) me iba a recibir en la Cumbre de las Américas, y resulta que no va a estar ahí", dijo y se preguntó: "¿Cuando yo llegue quién me va a recibir en Lima? Habrá que coordinar eso"

"Yo pensaba que él (Kuczynski) me iba a recibir en la Cumbre de las Américas, y resulta que no va a estar ahí", dijo y se preguntó: "¿Cuando yo llegue quién me va a recibir en Lima? Habrá que coordinar eso con el canciller, Jorge Arreaza", dijo Maduro en una alocución transmitida por la televisión estatal VTV.

Entretanto, los demás candidatos presidenciales, el expastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti, el ingeniero Reinaldo Quijada y el exchavista Falcón continuaron durante esta jornada presentando sus propuestas al país para resolver la crisis económica, política y social.

Falcón, que desobedeció la decisión de la principal alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de no participar en las elecciones, indicó ayer en su cuenta de Twitter que se debe salvar a Venezuela de "6 años más de miseria y debacle" y que eso se lograr si todos salen "a votar masivamente".

Consideró, en una entrevista al canal regional Antorcha TV, del estado Anzoátegui (este), que "la abstención no tiene sentido" ni "ninguna utilidad" y que los venezolanos deben participar en los próximos comicios.

Por su parte, el expastor evangélico Javier Bertucci informó de que incorporó a su equipo asesores económicos "de derecha y de izquierda" para "pensar en economía y pueblo".

La verdad es que tenemos dos caminos: el camino de Maduro y el camino de la reconciliación. Debemos salvar a Venezuela de 6 años más de miseria y debacle; eso lo vamos a lograr si todos salimos a votar masivamente. #ComprometidoConAnzoategui pic.twitter.com/a4K8LNQvh5

— Henri Falcón (@HenriFalconLara) 22 de marzo de 2018



"Estoy buscando el balance, el mejor proyecto económico para el país", remató.

Bertucci también llamó a "combatir el abstencionismo" y a "generar confianza" entre los ciudadanos de cara a las votaciones, y reprochó a la MUD su negativa a participar en esta contienda al considerarla un fraude.

"El asunto es que no están articulando soluciones al país (la MUD). Tenemos una enorme oportunidad de cambiar el rumbo del país el 20 de mayo, cómo se hace, votando masivamente", dijo tras criticar la "campaña de abstención" que atribuyó a la alianza de partidos antichavistas.

"La abstención hace que el Gobierno gane (...) la matriz de opinión que está generando la oposición está beneficiando al Gobierno" remarcó.

Por otro lado, el empresario Luis Alejandro Ratti informó de que visitaría tres estados del centro del país, Carabobo, Yaracuy y Aragua y no ofreció más detalles.

Del aspirante Reinaldo Quijada no se conocieron eventos o actividades de precampaña.

