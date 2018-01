Marco Rubio dice que los "ataques sónicos" a diplomáticos de EE UU son un hecho documentado

(EFE).- El senador por Florida Marco Rubio rechazó este domingo las declaraciones de su colega republicano Jeff Flake sobre la ausencia hasta el momento de evidencia sobre ataques sónicos perpetrados contra una veintena de funcionarios de Estados Unidos en Cuba.

"Es un hecho documentado que 24 funcionarios del gobierno de Estados Unidos y sus cónyuges fueron víctimas de algún tipo de ataque sofisticado mientras estaban radicados en La Habana", aseguró el senador cubano-estadounidense en su cuenta de Twitter.

Rubio agregó que era "imposible conducir 24 ataques separados y sofisticados ataques contra personal del Gobierno estadounidense en La Habana sin que lo supiera del régimen de (Raúl) Castro".

El viernes pasado, el senador Flake, uno de los principales promotores ante el Congreso de un proyecto de ley que propone la eliminación de las restricciones a los viajes de los estadounidenses a Cuba, fue recibido en La Habana por el canciller Bruno Rodríguez.

It’s a documented FACT that 24 U.S. govt officials & spouses were victims of some sort of sophisticated attack while stationed in Havana 1/3