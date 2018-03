Once países de la cuenca del Pacífico firman en Chile el TPP11

(EFE).- Once países de la cuenca del Pacífico firmaron este jueves en Chile el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo que abarca 498 millones de personas y el 13% de la economía global.



Ministros de Australia, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam rubricaron la creación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) en una ceremonia encabezada por la presidenta chilena, Michelle Bachelet.



"Es un tratado ambicioso, moderno y con visión de futuro, y que con creatividad incorpora las nuevas temáticas del comercio internacional que exigen que los beneficios de la globalización alcancen a todos", manifestó Bachelet.



El acuerdo se conoce como TPP11 y es el fruto de las negociaciones de esos once países después de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) original.

La presidenta chilena subrayó que el CPTPP es un pacto integral y progresista "como debe ser la agenda comercial del siglo XXI", y constituye un mensaje claro de que los once países firmantes respaldan los "mercados abiertos y la revalorización del comercio".

"No sólo constituye un hito para nuestra política exterior sino que también consolida nuestro firme compromiso con la integración regional y el libre comercio en medio de un mundo cambiante y de crecientes tendencias proteccionistas", añadió Bachelet, que el próximo domingo finaliza su segundo mandato.



El TPP original, firmado en febrero de 2016, incluía a Estados Unidos pero la Administración del presidente Donald Trump decidió en enero del año pasado retirar a su país del pacto.



Los once países restantes se reunieron en marzo del 2017 en la ciudad chilena de Viña del Mar para tratar de rescatar el proyecto y en noviembre pasado alcanzaron un acuerdo sobre los principios básicos del TPP11.



El nuevo tratado conserva la esencia del TPP original pero fueron suspendidos una veintena de puntos para resguardar los balances entre los países firmantes, principalmente del capítulo de Propiedad Intelectual.



EL CPTPP deberá ser ahora ratificado por el Congreso en cada uno de los países firmantes y se espera que entre en vigencia a fines de año.

__________________________________________________________________________

