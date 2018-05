Pompeo regresa a Washington con los tres estadounidenses presos en Corea del Norte

(EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que Corea del Norte ha liberado a los tres estadounidenses presos en el país, que viajan de regreso a EE UU en el avión del secretario de Estado, Mike Pompeo, acción interpretada como un gesto de buena voluntad por parte de Pyongyang.

"Estoy satisfecho de informar que el secretario de Estado, Mike Pompeo, está viajando y de regreso de Corea del Norte con los tres maravillosos señores que todo el mundo desea ver. Parecen estar en buenas condiciones", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario señaló que aterrizarán en la madrugada del miércoles al jueves en la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, y que él estará allí "para saludarles".

Los tres estadounidenses estaban acusados de espionaje u "actos hostiles" contra el régimen norcoreano y estaban retenidos como prisioneros de guerra.

Los tres presos son Kim Dong-chul, de 64 años; Kim Sang-duk, de 58, y Kim Hak-song, que ronda los 60, todos nacidos en Corea del Sur y que posteriormente adquirieron la nacionalidad estadounidense.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.