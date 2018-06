Putin espera que la situación interna en EE UU permita una cumbre con Trump

(EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin , consideró útil celebrar una cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, aunque precisó que su convocatoria depende de la situación política en Estados Unidos, en una entrevista a la televisión estatal Rossia emitida este sábado.



"Nos hemos reunidos con el presidente de Estados Unidos en el marco de eventos internacionales. Claro que es insuficiente para tratar las relaciones ruso-estadounidenses. En general, creo que esa reunión sería útil. La cuestión es que la situación política interna en EE UU permita celebrarla", dijo el jefe del Kremlin.



Las declaraciones del mandatario se producen un día después de que el diario estadounidense Wall Street Journal asegurara que el mandatario ruso pidió al canciller austríaco, Sebastian Kurz, mediar en este asunto ante la Casa Blanca.



Putin insistió en que Rusia tiene interés en "desarrollar, profundizar y normalizar las relaciones con EE UU" mediante "diversos instrumentos, incluidas reuniones personales" entre los líderes de ambos países.

Pero al mismo tiempo, recordó que también Trump prometió mejorar las relaciones de su país con Rusia durante su campaña electoral.



"Una de las promesas (que hizo el líder de la Casa Blanca) fue mejorar las relaciones ruso-estadounidenses. Confío en que eso se cumpla. En cualquier caso, nosotros estamos listos para ello. La pelota está en el lado estadounidense", afirmó Putin .



En este sentido, el mandatario ruso alabó a Trump por cumplir las promesas que dio durante la campaña electoral.



"Se puede tomar de distinta manera las decisiones que se toman en EE UU y por el presidente de EE UU. Pero hay una circunstancia a la que ya me he referido: Trump cumple las promesas que dio durante la campaña electoral", recalcó el jefe del Kremlin.



Al mismo tiempo, Putin volvió a exhibir su buena sintonía con Trump, la que se ha visto durante las pocas reuniones que han mantenido ambos en los eventos internacionales en los que han coincidido.



"Es muy reflexivo. Sabe escuchar y reacciona a los argumentos de su interlocutor. Todo esto me da motivos para pensar que el diálogo (entre ambos) puede ser constructivo", dijo Putin sobre Trump.

