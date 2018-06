Rajoy abandonará la presidencia del Partido Popular

(agencias). -El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que dejará la Presidencia de la formación y cumplirá su mandato hasta el día que el partido elija a su sustituto: "Es lo mejor para el PP, para mí y para España", ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional.

Ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy ha recalcado que durante 37 años ha servido al Partido Popular "en toda clase de cargos" y ha señalado, cuatro días después de perder el poder al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, que ha llegado el momento de poner "punto final a esta etapa".

"El PP ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona", ha afirmado, para añadir que las "dos razones" por las que lo hace es porque "es lo mejor" para él y para el partido. Por eso, ha propuesto la "pronta" celebración de una Junta Directiva Nacional para convocar un congreso extraordinario que abra una nueva etapa" en el PP con una "nueva dirección" y "más ilusión que nunca".

"Cumpliré mi mandato del presidente del PP hasta el día que elijáis a la persona que me vaya a sustituir. Y dada la situación en la que me encuentro lo haré con prudencia y con el grado de intervención que es debido", ha asegurado, para señalar que no planteará "ningún cambio" en este momento en el partido ni en el grupo parlamentario porque le corresponde a su sucesor al frente del PP "si quiere".

En la comparecencia, Rajoy se mostró muy duro con el PSOE en su declaración ante los medios con motivo del Comité Ejecutivo del PP. Para él, se avecina una "gran inestabilidad" porque el nuevo Gobierno "nace con una debilidad extrema".

Además, ha asegurado que su partido "no solo fue no condenado" por corrupción en el juicio al 'caso Gürtel', sino que "ni siquiera fue juzgado ni se habían eludido responsabilidades políticas". Sin embargo, Mariano Rajoy sí ha admitido que han tenido "casos de corrupción graves" y que les "han hecho mucho daño".

El primer político entre sus oponentes en reaccionar ha sido Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, que ha mostrado su respeto personal por el expresidente. "Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto".

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, que prometió el cargo este sábado, ha asumido la agenda de su antecesor y se estrenó este lunes recibiendo al presidente de Ucrania y el jefe del Ejecutivo de Andorra. Pedro Sánchez ultima ahora su Gobierno, que se conocerá previsiblemente este miercoles pero del que ya han trascendido algunas importantes decisiones.

Pedro Sánchez promete ante el Rey su cargo como Presidente del Gobierno https://t.co/7Xn03KIQsk pic.twitter.com/EprpAuT7cP

— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 2 de junio de 2018



Josep Borrell estará al frente de la cartera de Exteriores. Expresidente del Parlamento Europeo, exministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente en el último Gobierno de Felipe González rechazó ir de número 3 en las listas del PSC por la provincia de Barcelona en las últimas autonómicas porque se veía fuera de la política en activo pero ha aceptado, según fuentes próximas al PSOE, por la excepcional situación.

En la etapa anterior de Sánchez al frente del PSOE, el secretario general socialista ya le incluyó en el equipo de expertos o 'Gobierno en la sombra' del que se hizo rodear.

En los últimos años, Borrell, de 71 años, se ha destacado por combatir el discurso independentista, rebatiendo los argumentos -que considera falsos en muchos casos- sobre el sometimiento de Cataluña por parte de España.

La ex secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, se encargará del área de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático del nuevo Gobierno. Este nuevo gran Ministerio aglutinará las áreas de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Falta por perfilar el nombre definitivo de la cartera ministerial y se barajan dos alternativas: Transición Ecológica o Transición Energética y Medio Ambiente.

Nadia Calviño, actual directora general de Presupuestos de la Comisión Europea, será ministra de Economía.

Otros nombres que han trascendido son Carmen Calvo, como vicepresidenta única y ministra de Igualdad, José Luis Ábalos, como ministro de Fomento, y María Jesús Montero en Hacienda.

Algunas novedades también anunciadas serán la recuperación como ministerio en solitario de Cultura o un Comisionado contra la Pobreza Infantil que dependerá del de Presidencia y, por tanto, de Pedro Sánchez de forma directa.

