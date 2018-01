Republicanos y demócratas condenan los comentarios racistas de Trump

(EFE).- Políticos demócratas y republicanos condenaron este jueves los "racistas" y "divisivos" comentarios del presidente de EE UU, Donald Trump, quien criticó la llegada de inmigrantes de algunos países como El Salvador y Haití, a los que consideró "agujeros de mierda".

"Los comentarios (del presidente) son desagradables, divisivos, elitistas y contrarrestan los valores de nuestra nación", consideró en un comunicado la legisladora Mia Love, la primera mujer afroamericana del Partido Republicano en ser elegida para el Congreso y cuyos padres huyeron de Haití en 1973.

Love exigió a Trump que emita inmediatamente una disculpa y defendió a sus padres, a los que consideró la encarnación del "sueño americano" y alabó por "haber trabajado duro, pagado sus impuestos y criado desde la nada a sus hijos para darles todas las oportunidades".

Dentro del Partido Republicano, también expresaron repulsa el senador por Oklahoma, James Lankford, y el gobernador de Ohio, John Kasich, una figura moderada dentro del partido y que compitió contra Trump en las primarias por la nominación republicana para las elecciones de 2016.

"Estados Unidos fue construido sobre la espalda de los inmigrantes de todas partes del mundo. Debemos honrar esa historia, no rechazarla", señaló Kasich en su perfil de Twitter.

Parte de los republicanos condenaron así los comentarios que Trump profirió ayer durante un encuentro con legisladores en la Casa Blanca y del que se hizo eco el diario The Washington Post.

