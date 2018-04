Siria y Rusia acusan a Israel de un bombardeo que ha dejado 14 muertos

(EFE).- Las autoridades sirias y rusas acusan a Israel de haber perpetrado este lunes un ataque contra la base aérea T4 (Taifur), en el centro del país, que, según activistas, causó la muerte de catorce soldados y milicianos.

"Dos aviones F-15 de las Fuerzas Aéreas de Israel, sin entrar en el espacio aéreo sirio, desde territorio libanés, han lanzado ocho cohetes contra el aeródromo de Al Taifur", ha señalado la Defensa rusa en un comunicado.

Estados Unidos ha negado haber atacado ese aeropuerto, en respuesta al supuesto ataque químico del pasado sábado atribuido a las fuerzas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, en la ciudad de Duma, en la periferia de Damasco, y Francia también se ha expresado en el mismo sentido.

Previamente, la agencia oficial SANA informó del ataque y reconoció que ha causado varios "muertos y heridos", sin especificar su número. Una fuente militar citada por SANA dijo que los medios de defensa aérea de las fuerzas del aeropuerto respondieron al ataque con el lanzamiento de ocho misiles.

El pasado 10 de febrero aviones israelíes atacaron este mismo aeropuerto donde, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, se concentran fuerzas del régimen sirio, iraníes y del grupo libanés Hizbulá.

En aquella ocasión, la agencia estatal sí identificó al "enemigo israelí" como el responsable de dicho ataque, en el que un avión fue derribado por las defensas antiaéreas sirias.

En el ámbito político, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes para analizar la situación tras el presunto ataque químico perpetrado supuestamente por el Ejército sirio en la ciudad de Duma, en Guta Oriental, que dejó decenas de muertos.

La misión de Estados Unidos informó este domingo en un comunicado de que la reunión ha sido solicitada por nueve de los quince integrantes del consejo: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Suecia, Kuwait, Perú y Costa de Marfil.

"De nuevo, hay informes de lo que parece un ataque con armas químicas en Siria. Desafortunadamente el uso de armas químicas para herir y matar a civiles inocentes en Siria se ha vuelto demasiado común", lamentó la embajadora estadounidense Nikki Haley en la nota.

Haley añadió que el Consejo de Seguridad debe "unirse y pedir acceso inmediato a los efectivos de emergencia, apoyar una investigación independiente de lo ocurrido y hacer rendir cuentas a los responsables del "atroz" acto.

"Estados Unidos defiende un nuevo mecanismo independiente e imparcial para atribuir el uso de armas químicas en Siria, y llama a (que se facilite) acceder a los servicios de emergencias para que den ayuda médica y hagan verificaciones sin demora", subraya la misión.

La Sociedad Médica Siria Americana (SAMS) y la Defensa Civil Siria, grupo conocido como los "cascos blancos", afirmaron ayer en un comunicado que 42 personas fueron halladas sin vida en sus casas o en los refugios en los que se escondían de los bombardeos en Duma, controlada por el grupo rebelde Ejército del Islam.

Según las organizaciones, el ataque provocó en la población síntomas de asfixia, pulsaciones cardíacas lentas y quemaduras en la córnea, mientras que algunos afectados echaban espuma por la boca.

Tanto las autoridades sirias como Rusia negaron de manera rotunda el uso de armas químicas en los bombardeos de Duma y ninguna otra fuente independiente lo ha confirmado.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...