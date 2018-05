Sudáfrica reduce el envío de estudiantes de medicina a Cuba

El Departamento de Salud de Sudáfrica ha decidido reducir el número de estudiantes de Medicina que envía a Cuba mediante un acuerdo vigente desde 1996 y que supone un gasto de unos 183.000 dólares por persona.

"El programa continuará [previsiblemente unos tres años], especialmente para promover la atención primaria, que ha demostrado un gran éxito cuando los estudiantes regresan", dijo el director del Departamento de Salud Gavin Steele al diario IOL.

La falta de instalaciones y plazas en Sudáfrica para estudiar medicina motivó en el pasado la creación de este programa por el que los futuros doctores debían pasar cinco años de formación en Cuba y entre 12 y 18 meses de entrenamiento en su país. Sin embargo, la oposición y algunas asociaciones de médicos, que han celebrado la medida, acusaban al Gobierno de dejación de funciones por no incrementar las plazas en universidades locales amparado en la existencia de este programa.

"La diferencia de dinero podría usarse para mejorar nuestras escuelas de medicina, porque tenemos muchos recursos. Es por eso que no podemos admitir el envío de más estudiantes"

Según Patricia Kopane, del partido de la oposición Alianza Democrática, la formación de un médico en Sudáfrica costaría unos 120.000 dólares, 53.000 menos que hacerlo en Cuba.

"La diferencia de dinero podría usarse para mejorar nuestras escuelas de medicina, porque tenemos muchos recursos. Es por eso que no podemos admitir el envío de más estudiantes", dijo Kopane.

El portavoz de Salud de Alianza Democrática en la provincia de KwaZulu-Natal, Imran Keeka, recalcó que el convenio con La Habana "ha costado miles de millones de rands a lo largo de los años".

"Ese dinero está ahora en los bolsillos del Gobierno cubano en lugar de apoyar la economía local. El costo de la capacitación local es menor y el dinero podría usarse para escuelas de medicina privadas. Se podrían crear miles de puestos de trabajo en torno a estos centros, así como oportunidades para grandes cantidades de pequeñas empresas y empresarios", dijo Keeka.

262 estudiantes de medicina en Cuba regresarán este año a KwaZulu-Natal, y, según Keeka, el Departamento solo podría garantizar la colocación de 90 de ellos. "El resto será una carga para otras provincias y sus instituciones", afirmó el político, que lamentó además la escasa asignación presupuestaria a Salud. "Cuando estos estudiantes comiencen sus prácticas, el Departamento deberá esforzarse en encontrar el dinero que aún no tiene para mantener los niveles de cuidados", añadió Keeka.

Según Martin Veller, presidente del Comité Sudafricano de Decanos Médicos, unos 720 estudiantes regresarán a Sudáfrica desde Cuba este año y unos 800 el año próximo.

"Ese dinero está ahora en los bolsillos del Gobierno cubano en lugar de apoyar la economía local. El costo de la capacitación local es menor y el dinero podría usarse para escuelas de medicina privadas"

"El mayor desafío sería integrar en nuestras escuelas de medicina a un número tan grande. Existe la preocupación sobre si estaremos preparados para manejar estas cifras ", dijo.

La pasada semana, una delegación sudafricana viajó a Cuba para mantener una reunión con funcionarios cubanos sobre cómo se manejará el programa en el futuro.

El anuncio de Sudáfrica se realiza en medio de las crecientes tensiones de los sindicatos médicos en África por la contratación de médicos cubanos. La semana pasada Yoweri Museveni, presidente de Uganda, defendió su propósito de llevar a su país a 200 galenos cubanos, por quienes pagará un sueldo de 1.500 dólares, superior a los 1.200 que paga a los nacionales.

"Quiero traer a médicos cubanos porque los nuestros se portaron muy mal y de manera no profesional. Empezaron huelgas, incitaron a otros doctores y dejaron que murieran nuestros pacientes. Ellos nos chantajearon", dijo el presidente, quien dirige a esa nación africana desde 1986.

Mientras tanto, en Kenia, el Sindicato de Médicos y Odontólogos de Kenia amenazó con solicitar retiros masivos de la lista de profesionales de la salud cuando lleguen los médicos cubanos.

Ese país firmó un acuerdo para asegurar la llegada de 100 galenos cubanos y la capacitación de 50 especialistas africanos en la Isla. El salario de los cubanos será de 4.000 dólares mensuales, según información de la prensa local.

Samuel Oroko dijo a '14ymedio' que su país tiene más de 1.200 médicos desempleados y que solo 4.300 trabajan en el sistema público de salud para una población de más de 49 millones de kenianos

Samuel Oroko, presidente de la KMPDU, dijo a 14ymedio que su país tiene más de 1.200 médicos desempleados y que solo 4.300 trabajan en el sistema público de salud para una población de más de 49 millones de kenianos.

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en Kenia hay un médico por cada 5.000 habitantes, muy insuficiente a pesar de ser uno de los países mejor dotados en África subsahariana. Oroko, sin embargo, cree que los médicos cubanos no son la solución a la crisis del sistema de Salud.

"No hay medicinas y los laboratorios no funcionan, así que, si vienen (los cubanos), no podrán trabajar", aseguró Oroko, que pregunta también de dónde va a salir el dinero para pagar a los médicos extranjeros. Según datos oficiales, casi un cuarto de la factura sanitaria de Kenia es pagada por organismos internacionales y donantes privados.

"Nuestro consejo es, y siempre ha sido, que Kenia mejore sus infraestructuras y las condiciones de trabajo. Solo entonces serán capaces de atraer y retener a suficientes especialistas a nivel local".

__________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo.