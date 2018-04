Trump achaca a una "caza de brujas" el registro del FBI a su abogado

(EFE).- El presidente de EE UU, Donald Trump, consideró este lunes "vergonzosa" la decisión del FBI de registrar la oficina de su abogado personal, Michael Cohen, y lo achacó a la "caza de brujas" contra él por la investigación de la trama rusa, que consideró "un ataque al país".



"Acabo de oír que han entrado en la oficina de uno de mis abogados personales. Es una situación vergonzosa. Es una caza de brujas total. Llevo mucho tiempo diciéndolo", dijo Trump a los periodistas al reunirse en la Casa Blanca con líderes del Pentágono para hablar sobre Siria.



El FBI registró hoy la oficina de Cohen en Nueva York y confiscó documentos relacionados con distintos asuntos, entre ellos los supuestos pagos de hasta 130.000 dólares que hizo a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una relación que supuestamente mantuvo con el actual mandatario.



"Cuando me enteré de esto, (pensé que) éste es un nivel de injusticia completamente nuevo", afirmó Trump.

El FBI registró hoy la oficina de Cohen en Nueva York y confiscó documentos relacionados con distintos asuntos, entre ellos los supuestos pagos de hasta 130.000 dólares que hizo a la actriz porno Stormy Daniels

El abogado de Cohen, Stephen Ryan, aseguró que la redada no está directamente relacionada con la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller, quien de forma independiente al Gobierno investiga los supuestos lazos entre el Kremlin y la campaña de Trump para influir en las elecciones de 2016.



No obstante, Ryan dijo creer que Mueller dio información a los fiscales de Nueva York, quienes luego hicieron su propia investigación y ordenó la redada del FBI en las oficinas de Cohen.



Trump centró sus críticas en el equipo de Mueller, al que calificó como "el grupo de gente más problemático que nunca" ha visto.



"Éste es el grupo de gente más sesgada que hay. Esta gente tiene los mayores conflictos de interés que nunca he visto. Todos son demócratas. O son demócratas o un par de ellos son republicanos que trabajaron para el expresidente (Barack) Obama. No están mirando al otro lado, a Hillary Clinton", protestó Trump.



"Y han hecho una redada en la oficina de un abogado personal temprano esta mañana. Es una vergüenza. Ya hablaremos más de ello", agregó.



Además, Trump volvió a arremeter contra su fiscal general, Jeff Sessions, quien decidió inhibirse de las decisiones relacionadas con la investigación sobre Rusia debido a su implicación en la campaña electoral republicana de 2016.

Trump centró sus críticas en el equipo de Mueller, al que calificó como "el grupo de gente más problemático que nunca" ha visto

"El fiscal general cometió un terrible error cuando hizo esto y cuando se inhibió. Debió hacernos saber que se iba a inhibir y habríamos nombrado a otro fiscal general. Hizo algo que yo considero un error muy terrible para nuestro país", subrayó Trump.



Según informó The Washington Post, el abogado de Trump está siendo investigado por violación de las leyes de financiación electorales y fraude bancario, delito este último que conlleva una pena de hasta 30 años de prisión.



En la recta final de las elecciones de 2016, cuando estallaron varios abusos sexuales sobre Trump, Cohen pagó supuestamente 130.000 dólares a Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, para mantener en secreto el romance que mantuvo en 2006 con el actual presidente.



El pago podría haber violado las leyes estadounidenses sobre financiación electoral, al considerarse que tenía como objetivo preservar una buena imagen de Trump, como candidato, en un momento especialmente crítico del proceso electoral.



____________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.