Trump escenifica en la frontera con México su visión y preferencias para el muro

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escenificó este martes en la frontera con México su visión y mostró sus preferencias para levantar un muro como herramienta para frenar la inmigración irregular y el tráfico de drogas.

Desde junio de 2015 cuando anunció su candidatura a las elecciones, el muro fronterizo ha sido una promesa y un emblema de las polémicas ideas nacionalistas y sobre inmigración de Trump, que ayer se anotó una victoria simbólica al conocer personalmente e inspeccionar los ocho prototipos que se han construido en un terreno entre Otay Mesa (EE UU) y Tijuana (México).

El mandatario aprovechó además su visita para arremeter contra las políticas migratorias de California, un estado que se ha erigido en un símbolo de la resistencia contra Trump, y tendió una mano a México, país con el que mantiene unas delicadas relaciones bilaterales principalmente por el pago del proyectado muro.

"Hemos mirado los diferentes prototipos (del muro) y ha sido fascinante. Y tenemos dos o tres que realmente funcionan", aseguró Trump ante cientos de militares en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar.

También mostró algunas de sus preferencias para su construcción, como que tenga hormigón o acero en su parte superior y que permita cierta visibilidad del lado mexicano de la frontera.

"Cuanto más grande sea, mejor", defendió Trump, quien contó que han contado con escaladores para poner a prueba los diferentes prototipos.

Las últimas informaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sostienen que el muro será el resultado de la unión de una serie de características de los diferentes prototipos.

If we don’t have a wall system, we’re not going to have a country. Congress must fund the BORDER WALL & prohibit grants to sanctuary jurisdictions that threaten the security of our country & the people of our country. We must enforce our laws & protect our people! #BuildTheWall pic.twitter.com/NGqNueukvj