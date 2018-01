Donald Trump intenta paralizar la publicación de un polémico libro sobre su presidencia

(EFE). -El presidente de EE UU, Donald Trump, aseguró este jueves que el polémico libro sobre él y su mandato cuya publicación han intentado paralizar los abogados del mandatario está "lleno de mentiras".

Fire and Fury (Fuego y Furia), que ha salido este viernes a la venta y ya está entre los más populares en Amazon, está "lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen", aseguró Trump en su cuenta de Twitter, en la que también precisa que nunca habló con su autor, el periodista Michael Wolff, por el libro.

"En realidad lo rechacé muchas veces", añadió, al asegurar que nunca autorizó el acceso de Wolff a la Casa Blanca.

En el libro, basado en entrevistas con altos funcionarios de la Casa Blanca, se asegura que el objetivo de Trump no era llegar a ser presidente e imponerse a la candidata demócrata Hillary Clinton, sino potenciar su marca; y detalla el caos en el Ala Oeste durante los primeros meses en el Gobierno del mandatario.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!