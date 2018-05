Una nueva matanza en una escuela deja 10 fallecidos y 10 heridos en Texas

(EFE).- Un nuevo tiroteo en una escuela de EE UU causó este viernes la muerte de al menos 10 personas y dejó a 10 más heridas debido a los disparos de un estudiante en Santa Fe, en las afueras de Houston, con lo que ya son 22 los tiroteos registrados en centros educativos en 2018.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, confirmó que nueve de los fallecidos eran estudiantes, además de un profesor del centro educativo. El presunto autor del ataque fue detenido.

Por su parte, las autoridades sanitarias aseguraron en una rueda de prensa que los 10 heridos, entre los que se encuentra un policía, fueron atendidos de emergencia por las autoridades sanitarias y que al menos dos de ellos continúan en estado crítico.

Abbott reveló que el principal sospechoso de la tragedia, identificado como Dimitrios Pagourtzis, de 17 años y estudiante de la propia escuela, obtuvo las armas del arsenal que su padre guardaba en el domicilio familiar.

El joven disparó contra sus compañeros armado con un fusil de asalto, una pistola y varios artefactos explosivos, entre los que se encontraban cócteles molotov elaborados por él mismo.

Según información obtenida del teléfono y el ordenador personal de Pagourtzis, la intención del sospechoso era suicidarse después de provocar la matanza.

Junto a él, un segundo estudiante, cuya identidad no ha transcendido, fue interrogado en relación al incidente.

Esta mañana, cerca de las 7:30 hora local, un profesor vio a Pagourtzis dirigirse hacía el centro educativo con un arma de fuego, por lo que decidió accionar la alarma de incendios y advertir al resto para que abandonaran el lugar.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv

Los estudiantes salieron corriendo de las aulas, momento en el que el sospechoso comenzó a disparar contra ellos.

Antes de los disparos, algunos estudiantes aseguran que se escucharon varias explosiones, hecho que posteriormente confirmó el Distrito Escolar de Santa Fe, tras el hallazgo de artefactos explosivos tanto dentro de la escuela como en los alrededores del campus.

"Se han encontrado dispositivos explosivos en la escuela secundaria y en las áreas adyacentes. Debido a la amenaza de estos artículos explosivos, los miembros de la comunidad deben estar atentos a paquetes sospechosos y a cualquier cosa que parezca fuera de lugar", dijo en Twitter el Departamento de Policía de Santa Fe.

Pagourtzis está detenido sin fianza en una cárcel del condado de Galveston (Texas), acusado de asesinato capital y agresión a un agente de paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "terrible" el tiroteo y lamentó que este tipo de sucesos "han estado ocurriendo por demasiado tiempo" en el país.

"Desde mi administración, todo el mundo tiene que trabajar juntos para mantener a nuestros niños a salvo", expresó el mandatario.

Santa Fe High, you didn’t deserve this. You deserve peace all your lives, not just after a tombstone saying that is put over you. You deserve more than Thoughts and Prayers, and after supporting us by walking out we will be there to support you by raising up your voices.