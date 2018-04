La pobreza aumentó en Perú durante el gobierno tecnocrático de Kuczynski

(EFE).- A pesar de que solo ocupó durante 20 meses la presidencia de Perú, el gobierno del economista Pedro Pablo Kuczynski será recordado no solo por haber terminado en medio de una crisis política, sino también porque durante su gestión la pobreza aumentó en el país por primera vez en lo que va de este siglo.

El régimen de reconocidos tecnócratas formado por Kuczynski, que llegó a afirmar que tenía un "gabinete de lujo", desbarró ante factores externos como el embate del fenómeno climático de El Niño Costero y la revelación del gigantesco caso de corrupción Lava Jato.

También debió afrontar la constante presión de la oposición fujimorista en el Congreso, que mantuvo a los ministros gran parte del tiempo en medio de censuras e intentando resolver críticas políticas.

La pobreza aumentó un 1% y llegó a 373.000 personas más, con lo que afectó a un total de 6.906.000 peruanos, el 21,7% de la población

Pero, más allá de eso, las frías cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señalaron que en 2017, cuando el régimen de Kuczynski tuvo la plena responsabilidad de la gestión del país, la pobreza aumentó un 1% y llegó a 373.000 personas más, con lo que afectó a un total de 6.906.000 peruanos, el 21,7% de la población.

Esta situación rompió con casi dos décadas de una evolución sostenida de la economía y, por ende, del combate de la pobreza, que solo en el decenio 2007-2017 disminuyó un 20,7%, lo que implicó que 5.180.000 personas salieron de esa condición.

Precisamente, en la primera etapa de la recuperación económica que experimentó Perú, con un promedio del 6,5% de crecimiento anual, se produjo gran parte del éxito en la lucha contra la pobreza, un proceso que se ralentizó, sin dejar de avanzar, en el quinquenio 2013-2017, cuando llegó al 4,1% e implicó a 872.000 personas.

Esto fue recordado ayer con gran oportunismo político por el expresidente Alan García (2006-2011), quien aseguró que solo durante su gestión la pobreza bajó del 49% al 21%.

El expresidente Alan García aseguró que solo durante su gestión la pobreza bajó del 49% al 21%.

Según García, "de haber continuado las políticas de lucha contra la pobreza" de su gestión hoy esta llegaría al 10%, por lo que responsabilizó de la actual situación tanto a Kuczynski como a su predecesor, Ollanta Humala (2011-2016).

Pero las voces críticas no solo llegaron de opositores reconocidos a Kucynzski, sino que el propio presidente peruano, Martín Vizcarra, consideró "inaceptable" el incremento de la pobreza durante un gobierno del que fue vicepresidente.

Vizcarra, quien reemplazó en marzo pasado a Kuczynski después de que este renunciar en medio de una crisis política, recordó que Perú tuvo "una curva de descenso de la pobreza" desde inicios de este siglo y lamentó que el año pasado esto se haya detenido.

Por eso sostuvo que su gestión tiene que "volver a bajar eso y poner una pendiente decreciente" y que para lograrlo "no hay tiempo para la confrontación" entre el Gobierno y la oposición.

En esa misma línea, el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnilla, dijo a la agencia estatal Andina que el incremento de la pobreza es "reversible", pero es necesario que, entre otras medidas, se fortalezca la política social, diversifique la economía y combata la corrupción.

El presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza dijo que el incremento de la pobreza es "reversible", pero es necesario que se fortalezca la política social, diversifique la economía y combata la corrupción

Según Arnilla, entre los factores del incremento estuvo el "tenue desempeño" de la política social en los últimos años, así como la corrupción que, según dijo, "quema recursos" al hacer que la inversión en obras se paralice y, muchas veces, no se recupere.

En Perú, explicó el INEI, la pobreza se mide "bajo el enfoque monetario y se utiliza el gasto como indicador de bienestar", por lo que es necesario contar con el valor de la canasta mínima alimentaria y no alimentaria, que se conoce como "Línea de pobreza".

Este valor tuvo en 2017 un coste de 338 soles por persona (unos 86 euros), por lo que para una familia de cuatro miembros fue de 1.352 soles (unos 391 euros).

En ese sentido, las personas cuyo gasto per cápita es menor a la "Línea de pobreza" son consideradas pobres, mientras que "pobres extremos" son los que no cubren el valor de la canasta alimentaria de 183 soles per cápita y 732 soles para una familia de cuatro miembros (57,1 y 228,5 dólares, respectivamente).

____________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.