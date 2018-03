La "biografía colectiva" de la Florida española es interactiva y dinámica

(EFE).- Un profesor estadounidense se ha unido a una firma tecnológica española para mostrar mediante una "biografía colectiva" en inglés y de manera interactiva y dinámica cómo era la vida en Florida en los más de tres siglos en que fue española.



En lugar de recrearse en figuras de la Historia con mayúscula, "La Florida, The Interactive Digital Archive of the Americas", rescata del olvido y les pone nombre y cara a los panaderos, picadores, zapateros, sastres, amas de casa y otros muchos colonizadores de lo que hoy es el sureste de Estados Unidos.



Además, la web, presentada este mes, va poniendo en común para su audiencia las novedades que arroja la investigación en marcha sobre los miles de documentos antiguos relativos a la Florida hallados en archivos europeos y americanos y estudiados para el proyecto.



"Es increíble la información existente tanto por la cantidad como por la calidad", dice a Efe J. Michael Francis, profesor de la Universidad del Sur de Florida en St. Petersburg (USFSP) y director ejecutivo del proyecto, cuando se le pregunta si es cierto que el Imperio español registraba todo lo que ocurría en sus posesiones.



La USFSP, la empresa Edriel Intelligence y la fundación Nauta, estas dos españolas, son los socios de "La Florida: el Archivo Digital Interactivo de las Américas", que hasta ahora cuenta con datos de casi 4.000 personas que vivieron en San Agustín, la ciudad fundada en el año 1565 por el asturiano Pedro Menéndez de Avilés.



Francis, canadiense radicado en Florida desde hace 20 años y asiduo visitante del Archivo General de Indias en Sevilla, subraya que el proyecto está fundamentado en dos pilares: tecnología de alta calidad e investigación nueva.

Sobre el segundo de los pilares hay infinidad de muestras en la página digital y el propio Francis es una enciclopedia viviente.



Si se le pregunta, por ejemplo, cómo se celebraba la Semana Santa en Florida en el siglo XVI, responde de inmediato que con procesiones y salvas de cañón.



"En 1688 San Agustín contaba con siete cofradías distintas que sumaban 500 miembros. La principal era la de la Santísima Vera Cruz", señala.



Gracias a este proyecto se ha podido saber que la primera boda cristiana en el territorio continental de lo que hoy es EE UU se celebró en 1565 entre un segoviano, Miguel Rodríguez, y una negra libre de Andalucía, Luisa de Abrego.

Los investigadores comandados por Francis también ha descubierto que en 1601, un siglo antes de que los irlandeses de Boston y Nueva York festejasen el día de San Patricio, una imagen del patrón de Irlanda fue sacada en procesión por las calles de San Agustín.



La ciudad de Estados Unidos más antigua de las que han estado habitadas de forma ininterrumpida hasta la actualidad es central en este proyecto por la información que guarda su archivo parroquial.



El Archivo Digital Interactivo de las Américas tiene 9.000 paginas digitalizadas de esos archivos de San Agustín, correspondientes al periodo 1594-1840.



Sin embargo, en otros archivos, como el de Sevilla o el de Simancas, también en España, hay infinidad de legajos relativos a Florida, que oficialmente fue española hasta 1821, aunque hubo un paréntesis entre 1763 y 1784 en que pasó a la Corona británica.



Una de las cosas que más le ha sorprendido a Francis es la variedad de orígenes de las personas que llegaron en las primeras expediciones a Florida.



No solo están representadas prácticamente todas las provincias españolas, sino que había colonos de Irlanda, de Francia, de Grecia, otros territorios europeos y hasta del norte de África e incluso alguien de la ciudad de Dubrovnik, hoy Croacia.

Entre los atractivos de la página están las biografías en vídeo de personajes como Miguel Mora, que dio nombre a una zona de la bahía floridana de Vizcaya (Bocas de Miguel Mora) a partir de un mapa de 1605, pero del que poco se sabía hasta ahora.



Francis y su equipo descubrieron que era un joven gaditano llegado en 1565 a estas tierras y capturado por los indios Tequesta después de un naufragio. Mora logró escapar después de diez meses de cautiverio, viajó a Cuba y luego a España.



El "gusanillo" de América lo tenía ya dentro, pues acabó en Perú.



Edriel Intelligence y el director de Innovación del proyecto, Francisco Guitard, han creado una web amena y fácil de manejar, con mucha información, ilustraciones y vídeos y algunos "guiños" a los amantes de la historia más jóvenes, como una aplicación que permite escribir mensajes con la caligrafía de los siglos XVI, XVII y XVIII.



Edriel ha desarrollado también una tecnología que permite "leer" y entender los documentos antiguos contenidos en la página.

