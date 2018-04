La contratación de médicos cubanos provoca una polémica en Kenia

La decisión del Gobierno de Kenia de acelerar la contratación de 100 médicos cubanos ha sido mal recibida por el sindicato local del sector de la Salud, que denuncia la situación de desempleo de unos 1.200 médicos kenianos.

"Esto no es justo. Aproveche esos recursos para actualizar nuestras habilidades médicas, ajuste mejores condiciones de trabajo, mejor pago de sueldos y luego ajuste la ley que guía la prestación de servicios (de los médicos). No necesitaremos médicos importados", escribió un usuario de la red social Facebook en la página oficial del presidente Uhuru Kenyatta.

La Unión de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia (KMPDU por sus siglas en inglés), que agrupa a los empleados públicos en esos sectores, dejó clara su inconformidad con la medida. "Kenia ha capacitado a médicos que están ahora sin empleo y siguen esperando su despliegue desde mayo de 2017", tuiteó la organización una vez que se hizo el anuncio oficial sobre la contratación de sanitarios cubanos.

"Kenia ha capacitado a médicos que están ahora sin empleo y siguen esperando su despliegue desde mayo de 2017", tuiteó la Unión de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas

Desde entonces, la KMPDU ha promovido una campaña para dar trabajo a los médicos kenianos y ha realizado una consulta en Twitter en la que, de 2.364 votos, el 78% apoyó como solución la contratación de doctores kenianos antes que a los cubanos.

Samuel Oroko, presidente de la KMPDU, dijo a los medios locales que su país tiene más de 1.200 médicos desempleados y que solo 4.300 trabajan en el sistema público de salud para una población de más de 49 millones de kenianos. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud hay un médico por cada 5.000 habitantes, muy insuficiente a pesar de ser uno de los países mejor dotados en África subsahariana. Oroko, sin embargo, cree que los médicos cubanos no son la solución a la crisis del sistema de Salud.

"No hay medicinas y los laboratorios no funcionan, así que, si vienen (los cubanos), no podrán trabajar", aseguró Oroko, que pregunta también de dónde va a salir el dinero para pagar a los médicos extranjeros. Según datos oficiales, casi un cuarto de la factura sanitaria de Kenia es pagada por organismos internacionales y donantes privados. Según datos oficiales, casi un cuarto de la factura sanitaria de Kenia es pagada por organismos internacionales y donantes privados.

14ymedio pudo comprobar que los primeros médicos que Cuba enviará a Kenia ya están recibiendo formación en La Habana. "Los doctores que prestarán su colaboración en Kenia se encuentran preparándose en la Unidad Central de Cooperación Médica", explicó un funcionario cubano bajo condición de anonimato. Los médicos reciben clases de inglés, cultura local y sistema público de salud keniano. Los doctores no conocen todavía el monto de sus salarios.

La primera vez que el Gobierno keniano negoció con La Habana el envío de una partida de médicos, hacía frente a una huelga de cien días en el sector sanitario nacional. Unos 5.000 doctores dejaron de trabajar porque el Gobierno incumplió un aumento entre 150 y 200% en los salarios que había pactado con anterioridad.

"Los doctores que prestarán su colaboración en Kenia se encuentran preparándose en la Unidad Central de Cooperación Médica", explicó un funcionario cubano

La huelga permitió que los médicos obtuvieran entre 560 y 700 dólares mensuales en primas con carácter retroactivo desde enero de 2017. Los médicos cubanos debían viajar al país africano en octubre pero a última hora Nairobi suspendió el contrato por las presiones del sector de salud nacional que se oponía a la llegada de los profesionales de la Isla.

El salario mensual de un médico en Kenia ronda los mil dólares como mínimo y puede llegar hasta los 5.000 en el sector privado. En cambio, el salario medio de los médicos cubanos es de unos 60 dólares mensuales.

El presidente de Kenia realizó un viaje oficial a Cuba el pasado mes de marzo donde fue recibido por el presidente Raúl Castro. La visita de Estado se centró en relanzar las relaciones bilaterales y negociar el envío de médicos, técnicos deportivos y productos biotecnológicos.

"Creo que podría resumir (la visita a Cuba) de esta manera, he visto el futuro y funciona ", dijo a medios africanos el gobernador del condado de Kisumu, Anyang 'Nyong'o, quien acompañó al presidente en su viaje a la Isla.

"Tienen muy buena atención primaria de salud, tienen excelentes instalaciones de referencia, y creo que para nosotros, que deseamos implementar la cobertura universal de atención médica, este es el lugar al que debemos acudir y aprender", agregó.

La ministra de Salud keniana, Sicily Kariuki, dijo que el convenio tendría una duración de dos años y pidió "no politizar" la discusión sobre los médicos de la Isla

El gobernador explicó que con el convenio se busca llevar a dos especialistas cubanos en cada uno de los condados de la nación africana. La ministra de Salud keniana, Sicily Kariuki, dijo que el convenio tendría una duración de dos años y pidió "no politizar" la discusión sobre los médicos de la Isla.

14ymedio intentó comunicarse con el Ministerio de Salud de Kenia para conocer los detalles del contrato de los médicos cubanos (hasta ahora no publicados) pero no obtuvo respuesta de las autoridades.

Cuba prometió a los kenianos vacunas contra las garrapatas para el ganado y soporte técnico en el entrenamiento del equipo de boxeo de esa nación. Los planes de cooperación con la Isla se insertan en la iniciativa Big Four con que el presidente Kenyatta busca "seguridad alimentaria, la vivienda asequible, la industria y la salud accesible para todos".

La Habana basa buena parte de su economía en la exportación de servicios, fundamentalmente sanitarios, que le proporcionan anualmente unos beneficios de 11.500 millones de dólares, según datos oficiales no contrastados por medios independientes. El Gobierno cubano se queda con más de la mitad del pago efectuado por cada médico contratado por esos Estados o instituciones.

____________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.