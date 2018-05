El expresidente español Rodríguez Zapatero fue increpado en un centro de votación

(EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero reiteró hoy sus críticas a la decisión de la Unión Europea (UE) de principios de mes de rechazar las elecciones venezolanas y pedir su "suspensión inmediata" al considerar que las condiciones son inadecuadas.



"Me parece arriesgado, siempre además que se está hablando de elecciones (...) que antes que se celebren se pongan en cuestión", sostuvo Rodríguez Zapatero en Caracas en declaraciones recogidas por el canal estatal VTV.



El político español dio estas declaraciones en un centro de votación en la acomodada zona caraqueña de Chacao, donde fue increpado por gente que hacía cola para votar, como se pudo ver en unas imágenes difundidas por el canal de televisión NT24.



Para el exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la postura de la UE "nos abre un factor de gran riesgo para una inestabilidad (...) y creo que lo principal, la primera tarea que necesita Venezuela, es estabilidad, es paz, evitar cualquier riesgo".



Sin embargo, señaló que "si hay elementos que en el día de hoy los representantes de los diferentes candidatos ponen en cuestión, se puedan lógicamente conocer, examinar, dictaminar sobre ellos".

En las ultimas horas tanto el candidato Henri Falcón como el aspirante Javier Bertucci han denunciado que se han producido al menos 350 violaciones a la normativa electoral

Rodríguez Zapatero se mostró de nuevo abierto a la posibilidad de participar en un diálogo entre los diversos sectores sociopolíticos y económicos del país con el Gobierno venezolano.



"Siempre estaré dispuesto a para ayudar y para colaborar (...) no trataré de establecer ninguna preferencia sino ayudar a un país, a una sociedad que tiene problemas serios", sostuvo, y señaló que "lo que he observado hasta ahora es que es muy distinto el grado de participación de unos colegios a otros".



La presencia y postura del político español sobre las elecciones venezolanas es rechazada por la principal coalición opositora venezolana, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y sus simpatizantes.



La MUD decidió hace semanas abstenerse ya que considera que el sufragio es una farsa por las condiciones en las que se celebra, decisión y argumentos apoyados además de por la UE, por Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos no afines ideológicamente al actual Gobierno que dirige Venezuela.



Los poco más de 20,5 millones de venezolanos llamados a las urnas escogen hoy, además de entre Falcón y Bertucci, entre el actual presidente, Nicolás Maduro y el ingeniero Reinaldo Quijada.

