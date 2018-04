Los integrantes del "Viacrucis de migrantes" dudan de su destino tras concluir su caravana en México

(EFE).- Los integrantes de la caravana migrante vivieron hoy su última jornada en Puebla antes de partir hacia la Ciudad de México con la incertidumbre de qué camino tomarán una vez lleguen allí, ya que en la capital se dará por terminada la movilización.

La mañana de este lunes, los más de mil migrantes centroamericanos que integran este movimiento serán trasladados en autobuses a la capital mexicana.

"Nos dijeron que nos llevan a la Ciudad de México, pero hasta ahí; a dar las gracias a la Virgen de Guadalupe, dicen que allí hay más abogados y que van a hablar con nosotros para ver en qué nos pueden ayudar", dijo a Efe Milagro del Tránsito Reyes, natural de Guatemala.

La mayoría afirma que está a la deriva y muchos desconfían de que realmente reciban ayuda tras la disolución de la iniciativa

Los migrantes centroamericanos se encuentran preocupados ante su situación una vez acabe la caravana. No tienen recursos para moverse, un sitio donde alojarse ni comida una vez finalizado el conocido como "Viacrucis de migrantes".

La mayoría afirma que está a la deriva y muchos desconfían de que realmente reciban ayuda tras la disolución de la iniciativa.

"No sabemos qué vamos a hacer", es la respuesta que repiten muchos de los migrantes.

Noé Manchan Ramos, natural de Guatemala, quiere llegar a Tijuana y quedarse allí a trabajar, sin embargo, tiene miedo de ser deportado cuando termine su permiso en México.

"Cuando termine ese permiso no sabemos qué va a pasar, si nos van a seguir apoyando", comentó a Efe.

La situación de Dulce María, natural de Honduras, es más compleja, ya que quiere ingresar a Estados Unidos pero ha sido deportada por este país en una ocasión. A pesar de eso, no ha querido recibir asesoramiento sobre su situación.

Dulce María, natural de Honduras, quiere ingresar a Estados Unidos pero ha sido deportada por este país en una ocasión. A pesar de eso, no ha querido recibir asesoramiento

"No he pasado con ningún abogado; he sido deportada de Estados Unidos y (los talleres) son para los que no tienen deportación, por eso no he pasado con ellos", afirmó.

Cuando se disuelva la caravana, Dulce dice que le "tocará pedir para su pasaje" y continuar su camino "a donde quiera llegar".

En la capital, la caravana permanecerá tres días hasta su disolución completa. En ese momento, los migrantes deberán decidir hacia dónde continúan su camino de manera individual.

Pequeños grupos siguen firmes en la idea de llegar a Estados Unidos y pedir asilo, otros planean quedarse en México y extender su visa para poder trabajar y vivir en este país.

La organización Pueblo Sin Fronteras (PSF) señala que una vez lleguen a la capital continuará impartiendo talleres y asesorías a los migrantes.

"Queremos que las personas sepan cuáles son sus derechos y tomen una buena decisión de dónde pedir refugio", declaró en entrevista a Efe Alex Mensing, coordinador de la organización.

"Queremos que las personas sepan cuáles son sus derechos y tomen una buena decisión de dónde pedir refugio"

El pasado 5 abril, la caravana hizo su llegada a la ciudad de Puebla, en el centro de México.

Durante estos días, abogados voluntarios de Estados Unidos y México han estado dando asesoría e información a los migrantes sobre sus derechos.

"Aquí los abogados están brindando información sobre un proceso de asilo en Estados Unidos y de refugio en México, y todo lo que conlleva ese proceso", comentó el coordinador de PSF.

Ahora, los migrantes, en su mayoría hondureños, cuentan con un permiso temporal para transitar libremente por México. No obstante, cuando ese permiso termine deberán regularizar su situación en el caso de que decidan permanecer en el país latinoamericano.

"Me dijeron que fuera a migración a tramitar la visa humanitaria, pero para que me la den tengo que pagar más de 2.000 pesos (109 dólares)", afirmó Milagro.

Milagro quiere llegar a Tijuana, donde tiene una amiga que la espera. Su objetivo es conseguir un trabajo allí para mandar dinero a sus tres hijos en Guatemala, pero ya no cuenta con efectivo para moverse una vez termine la caravana.

"No tengo el dinero para poder viajar, por eso voy en la caravana", argumentó.

"Me dijeron que fuera a migración a tramitar la visa humanitaria, pero para que me la den tengo que pagar más de 2.000 pesos (109 dólares)"

Desde Pueblo sin Fronteras advierten a los migrantes de que si no regularizan su situación migratoria podrían ser deportados.

"El Instituto Nacional de Migración hace redadas muy fuertes, no protegen a las personas que vienen huyendo, aceptan dinero de Estados Unidos para militalizar la zona sur de México", dijo Mensing.

Con más preguntas que respuestas por parte de los migrantes centroamericanos, la caravana reanudará su marcha. Ante la incertidumbre de qué será de ellos una vez concluya el viacrucis, los migrantes recogen de nuevo sus pertenencias con destino incierto.

El pasado 25 de marzo comenzó esta caravana desde Tapachula, ciudad del estado de Chiapas localizada muy cerca de la frontera de Guatemala.

Alrededor de 1.200 personas se sumaron a este recorrido que se realiza anualmente desde el año 2010, una cifra que superó la esperada, pues habitualmente la asistencia ronda los 300 migrantes.

____________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.