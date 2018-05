La marcha de Víctor Mesa

No tenía que ser una noticia muy sonora en relación con el béisbol para opacar aún más los aburridos eventos de este deporte que se celebran en el país -sobre todo la Serie Especial-, pero es que cualquier hecho relacionado con Víctor Mesa consigue siempre rápida repercusión mediática, así que ni hablar de esta: VM32 no dirigirá a los Leones de la capital en la próxima temporada.

Entre los motivos que expone, están que no se siente preparado para ese trabajo este año y que no lo llamaron para trabajar en la Serie Especial ni en los planes para los Juegos de Barranquilla. Por supuesto, para muchos no resultan muy convincentes sus argumentos y las especulaciones se disparan.

Algunos sospechan que su negativa puede estar relacionada con la información conocida la semana pasada de que sus dos hijos se han marchado a probar suerte en las Grandes Ligas. Víctor Víctor Mesa, de 21 años, y Víctor Mesa Jr., de 16, firmaron un contrato con la agencia Magnus, del cantante Marc Anthony, para intentar triunfar en EE UU. No es el primer mentor al que le ocurre esto.

Algunos sospechan que su negativa puede estar relacionada con la información conocida la semana pasada de que sus dos hijos se han marchado a probar suerte en las Grandes Ligas

Parece que son más los que se alegran de esta decisión que los que la lamentan. No obstante, al margen de todo el rechazo que puedan merecer muchas de las actitudes groseras, prepotentes y hasta violentas de Mesa, hay que reconocer que fue un mánager enorme, con gran capacidad para despertar una pasión multitudinaria por la pelota y de una entrega personal fuera de lo común.

Aunque en sus 14 temporadas como mentor nunca obtuvo el oro, fue capaz de devolver al podio a equipos como los Cocodrilos de Matanzas y los Leones de Industriales. Pero también resulta poco discutible que será recordado siempre, mucho más que como director, como el jugador estelar que fue, uno de los grandes de la historia de nuestro béisbol.

Entretanto, la Serie Especial entra en su último mes y sigue dejando muchas interrogantes. Como espectáculo ni hablar, pues muy pocos espectadores van a los estadios. Aunque las autoridades repiten que lo principal no es lo competitivo, sino el entrenamiento, en el torneo no se practica el toque de bola ni se intenta el robo de bases, en tanto que, absurdamente, se dan boletos intencionales y no se desarrollan estrategias ofensivas.

Todavía se sigue esperando que en cualquier momento comiencen a mejorar los resultados, muy malos hasta ahora. Que por fin den resultado los entrenamientos, tan elogiados por organizadores y directivos. Que haya valido la pena un evento que, desde el principio, obtuvo el rechazo de la afición y de muchos especialistas.

Todavía se sigue esperando que en cualquier momento comiencen a mejorar los resultados, muy malos hasta ahora. Que por fin den resultado los entrenamientos, tan elogiados por organizadores y directivos

La competencia-entrenamiento, además de acentuar el cansancio sobre tantos jugadores de los que se ha abusado, no está dejando beneficio para los males severos que padece la pelota cubana hoy, como las malas condiciones materiales, la emigración de talentos y el lamentable trabajo de las autoridades del deporte.

La V Serie sub-23, por su parte, casi culmina su primera etapa y hay que destacar, en occidente, la labor de Cienfuegos, ya casi clasificado. Con Dianny Guedes Medina de mentor, procura superar el quinto puesto de la vez pasada apoyándose en el mejor cuerpo de lanzadores del evento, con abridores como Adrián Bueno, Alex David Pérez y Darping González, y un relevista como José Antonio Córdova.

En la zona oriental, aunque Granma va a la cabeza, va seguido por un pelotón en el que luchan por lograr la clasificación también Las Tunas, Santiago, Sancti Spíritus y Holguín. Los Azucareros de Villa Clara ya quedaron fuera de posibilidades, para asombro de los que tenían grandes esperanzas en las capacidades como director de Ariel Pestano.

El periodista de 'Juventud Rebelde' Norland Rosendo promovió un debate sobre la estructura de la Serie Nacional que podrían ser útiles a los organizadores y autoridades del béisbol en el país para reflexionar

Hace pocos días, el periodista de Juventud Rebelde Norland Rosendo promovió un debate sobre la estructura de la Serie Nacional que podrían ser útiles a los organizadores y autoridades del béisbol en el país para reflexionar y tener en cuenta muchas ideas que lo merecen.

Ante todo, el cien por cien de los que opinaron se mostró en desacuerdo con la variante actual de la Serie Nacional. Las propuestas en su mayoría coincidieron en que el calendario debía constar de más de 120 partidos. Además, se debe hacer todo lo posible para lograr que mejore la calidad de los juegos y debe tener mayor prioridad la Serie Nacional que los eventos internacionales.

También hubo consenso en que los refuerzos deben seleccionarse en la segunda fase o ya en el torneo élite. Llamó la atención el énfasis sobre el espectáculo mismo, con reclamos muy variados que iban desde mejorar las condiciones en las gradas hasta realizar concursos en vivo, pasando por la venta de pulóveres, gorras y afiches de peloteros y equipos, entre otros suvenires.

¿Escucharán los que deben escuchar por fin?

__________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo.