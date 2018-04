El oficialismo venezolano se une al cubano para boicotear una reunión de la sociedad civil

(con información de agencias). -Como habían advertido días atrás, los representantes del oficialismo cubano trataron ayer de impedir la reunión entre entre representantes de Gobiernos y miembros de la sociedad civil del continente americano. El encuentro, que se celebraba en el marco de las actividades de la Cumbre de las Américas en Lima, fue precedido de una monumental bronca en la que los activistas progubernamentales y a la que se sumaron una decena de venezolanos gritaron "mercenarios" y "que los saquen" a los opositores. A las denuncias por el "formato antidemocrático" del evento y a las proclamas se unieron las voces coreando el himno cubano.

Cuando Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y responsable de inaugurar el evento, tomó la palabra para arrancar la reunión comenzaron las protestas por la presencia de opositores.

"Yo no tengo problema en hablar con música de fondo, como lo hice, y se han hecho cosas peores en mi vida para tratar de silenciarme", dijo Almagro a Efe durante una pausa.

"Creo que todos tenemos que aprender de esto. Hay países que tienen estrategias todavía que están reñidas con la democracia", agregó, y definió como "lamentable" y "bochornoso el espectáculo que se está dando".

Almagro también dijo a Efe que ya esperaba que se produjera la protesta: "Nos habían dicho desde antes de llegar que 40 gorilas se habían instalado en las primeras filas y tenían una intención disruptiva".

El embajador de Cuba en Austria, Juan Antonio Fernández, dijo por su parte que no pensaba "dialogar con mercenarios y terroristas y con toda esa partida que desde Miami ha llegado hasta aquí. La sociedad civil de Cuba es ésta que se expresa aquí", dijo Fernández en referencia a quienes protestaban.

El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo estar "complacido de que la sociedad cubana tenga la oportunidad de participar en una verdadera democracia", la peruana y afirmó que los representantes del oficialismo no tenían "absolutamente ningún respeto". "Pido respetuosamente a estas organizaciones que abandonen la sala", agregó.

El representante del Gobierno de México trató de mediar y pidió que todos se escucharan, algo que el representante boliviano aprobó, aunque recordando la ausencia de Venezuela en la Cumbre. "Hay que escuchar a todas las voces, pero falta una voz aquí", señaló

Los hechos se produjeron a la vez que el secretario de Estado en funciones de EE UU, John Sullivan, se reunía con un grupo reducido de opositores cubanos y venezolanos. En el encuentro, el diplomático expresó su desacuerdo con la "transición no democrática" que se producirá la semana que viene en Cuba, cuando el presidente Raúl Castro abandone el poder.

Entre los asistentes a las reuniones estuvieron Guillermo Fariñas y Antonio Rodiles, además de Danilo Maldonado, El Sexto.

Today, Acting Secretary John Sullivan met with Cuban NGO representatives on the margins of @SummitAmericas. The U.S. is committed to supporting #humanrights defenders, youth, and other independent #civilsociety voices from #Cuba. #SummitPeru pic.twitter.com/C84sZnfPjX