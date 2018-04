La oposición no reconocerá a Maduro si es reelegido en estas "fraudulentas" elecciones

(EFE).- La mayor alianza de oposición de Venezuela anunció este miércoles que no reconocerá al jefe de Estado, Nicolás Maduro, si es reelegido presidente en las elecciones del 20 de mayo, tachadas de "fraudulentas" y en las que no participará el grueso del antichavismo.

"Aquí en Venezuela los ciudadanos vamos a proceder a la desobediencia civil porque a partir del día 21, si él se elige a través de ese mecanismo, él pierde la legitimidad de origen, y pasa a ser una persona que no representa al presidente de Venezuela", dijo el portavoz del Frente Amplio Venezuela Libre, Víctor Márquez.

En rueda de prensa, el portavoz del Frente, constituido por diferentes sectores sociales, incluidos chavistas disidentes, reiteró que la coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no participará en los comicios "para no convalidar el fraude".

Márquez afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha violado reiteradamente la Constitución y la Ley de Procesos Electorales con la convocatoria de estos comicios, que fue requerida en primera instancia por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y en la que también se escogerán los legisladores regionales y municipales.

Explicó que varias organizaciones civiles han criticado que las votaciones presidenciales "se adelantaron casi ocho meses", dado que generalmente se celebran en diciembre, y han advertido de que celebrar elecciones conjuntas también viola la normativa vigente.

El CNE no ha publicado la agenda electoral, ha recortado "drásticamente" los periodos de jornadas previas a la contienda, no permitió la postulación de legisladores por iniciativa propia "y no está estimulando el proceso sino que actúa en sentido contrario", dijo el profesor en nombre del Frente.

El opositor denunció la "partidización" de las cuatro rectoras del CNE que son cercanas al chavismo, y pidió a los otro cuatro candidatos que compiten también con Maduro que se retiren de la carrera electoral pues, a su juicio, "estarían avalando con su presencia la violación de la Constitución y las leyes".

Por su parte, el diputado y jefe de la fracción parlamentaria de la oposición mayoritaria en el Legislativo, Juan Guaidó, insistió en que el Gobierno del presidente Maduro no quiere elecciones "justas" ni "libres", por lo que llamó a los ciudadanos a "no convalidar el fraude" del 20 de mayo.

"No se puede convalidar el fraude (...) no podemos llamar elecciones a un proceso que viola la Ley Orgánica de Procesos Electorales. No están las fechas, no están las condiciones; no lo llame elección, esto es un simulacro", dijo.

El parlamentario consideró que el Ejecutivo es "débil y presionable" debido a que apoyó cambiar la fecha de las elecciones del 22 de abril para el 20 de mayo.

Asimismo, pidió al pueblo venezolano prepararse para una nueva oleada de protestas lo que, aseguró, "no va a ser sencillo" tras los cuatro meses de manifestaciones del año pasado que dejaron más de 120 muertos.

Aunque reconoció que la oposición no cuenta por el momento con una hoja de ruta, subrayó que todos los días hay protestas en todo el país debido a la grave crisis, por lo que están trabajando, según dijo, en "articular a la sociedad civil (...) que se prepare el pueblo de Venezuela pero organizado".

Dos de los candidatos, Bertucci y Falcón se han dedicado a recorrer el país en las últimas semanas para vencer la "abstención" que, aseguran, promueve la MUD

"No va a ser sencillo retomar confianza cuando nos vimos ante un régimen que asesinó a cientos de venezolanos en 2017 por alzar su voz, pero como sociedad hemos aprendido durante estos 18 años que debemos seguir exigiendo para lograr los cambios", agregó.

Entretanto, los candidatos, el evangélico Javier Bertucci, el opositor Henri Falcón, que rechazó la decisión de la MUD de no participar en los comicios, el empresario Luis Alejandro Ratti, el ingeniero Reinaldo Quijada y el aspirante a la reelección, Maduro continuaron con su precampaña.

Dos de estos candidatos, Bertucci y Falcón se han dedicado a recorrer el país en las últimas semanas para vencer la "abstención" que, aseguran, promueve la MUD, y para presentar sus propuestas de Gobierno.

