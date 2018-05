Cabañas Rodríguez rechaza los esfuerzos de EE UU por "promover el negocio de la disidencia"

El jefe de la diplomacia cubana en EE UU, José Ramón Cabañas Rodríguez, ha enviado una carta a The Wall Street Journal, que el diario estadounidense hizo pública este domingo, en la que advierte de que los "renovados esfuerzos estadounidenses por "promover el negocio de la disidencia en Cuba no tendrán el más mínimo éxito".

La misiva está escrita como reacción a un editorial del periódico titulado Cuba consigue un Castro Convertible tras la toma de posesión de Miguel Díaz Canel como nuevo presidente cubano. En ella, el diplomático protesta contra la "prensa corporativa" del país por mostrarse históricamente en contra de la libertad de Cuba, primero respecto al poder español en el siglo XIX, después "elogiando a los políticos corruptos locales que apoyaron la invasión, primero militarmente y luego económicamente, de las compañías estadounidenses durante la primera mitad del siglo XX" y después "demonizando implacablemente la Revolución Cubana desde 1959".

"Todavía hay un embargo financiero, económico y comercial impuesto a Cuba con la intención de matar de hambre a la población"

El funcionario se muestra sorprendido por "la sordidez del lenguaje utilizado por el consejo editorial" al referirse a Cuba. "Es el ejercicio típico de aquellos que quedan sin argumentos", sostiene. Cabañas Rodríguez recuerda que "todavía hay un embargo financiero, económico y comercial impuesto a Cuba con la intención de matar de hambre a la población. Sin embargo, el bloqueo de la información ha disminuido. Los estadounidenses viajan masivamente a Cuba y el 75% de ellos apoya una mejor relación con nuestro país".

En la carta, el diplomático repasa los nombres de Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Antonio Maceo, Julio Antonio Mella, Ernesto Guevara y Fidel Castro, a quienes califica de proindependentistas y afirma que la historia los recordará, en contraposición a los anexionistas.

"Para mantener una parte de la audiencia que aún tiene, antes de criticar a Cuba otra vez, o cualquier otro país de América Latina o el Caribe, para el caso, comience mirándose en el espejo", remata Cabañas Rodríguez.

En su editorial del pasado 22 de abril, The Wall Street Journal afirmaba que el cambio en la presidencia cubana era nominal en lo referente a la libertad del pueblo. El rotativo señalaba la lealtad de Miguel Díaz-Canel al Partido Comunista de Cuba, del que Raúl Castro sigue siendo secretario general. "Si el Sr. Díaz-Canel quiere mantener su trabajo y sus privilegios, los derechos humanos no estarán en su agenda", afirmaba el texto.

Tras repasar algunos de los puestos más relevantes que siguen conectados a los líderes históricos de la Revolución, el periódico comparaba a Díaz-Canel con el Fidel Castro y el Hugo Chávez de los inicios, dispuestos a presentarse con una cara amable ante el mundo para captar inversiones.

"Sus mayores fuentes de divisas son los médicos y enfermeras que viven en la pobreza mientras que Cuba los 'alquila' a países de todo el mundo"

"Ahora la familia del crimen de La Habana se ha quedado sin dinero de otras personas. Sus mayores fuentes de divisas son los médicos y enfermeras que viven en la pobreza mientras que Cuba los 'alquila' a países de todo el mundo. Sin embargo, incluso este tráfico humano multimillonario no es suficiente para apoyar la economía cubana rota", criticó el editorial.

Tras señalar que las nuevas políticas de Trump hacia Cuba no son tan eficaces como la falta de confianza de los inversores, recordaba que la libertad económica para los cubanos no había llegado y, por ello, la pobreza continuaba, algo que no cambiaría mientras los Castro siguieran en el poder.

Además, el texto finalizaba con un elogio a las Damas de Blanco, algo que sin duda no ha gustado al diplomático y que se refleja en su rechazo a lo que llaman promoción del negocio de la disidencia.

__________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.