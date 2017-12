Cuba limita alcance y regula la distribución de ingresos a cooperativas privadas

(EFE).- Las cooperativas privadas cubanas solo podrán operar dentro de sus provincias de origen y tendrán regulada la distribución de ingresos entre sus socios, de modo que no exista una gran brecha salarial, adelantó este jueves el jefe de la comisión que supervisa la marcha de las reformas, Marino Murillo.



El exministro de Economía explicó que estas medidas forman parte de la revisión -anunciada en agosto pasado- de la política para el funcionamiento del incipiente sector privado en el país, impulsado por las reformas económicas que el presidente Raúl Castro promueve desde 2011.



Las cooperativas no agropecuarias fueron autorizadas en 2012 como modalidad "experimental" de trabajo por cuenta propia, y en su mayoría se concentran en los sectores de la gastronomía, la construcción y el transporte.



Murillo, conocido como "el zar de las reformas", adelantó ante el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) que tras un análisis se decidió no autorizar la creación de nuevas cooperativas no agropecuarias hasta concluir la revisión de las 429 existentes.

Como novedad adelantó que esta asociaciones de trabajadores autónomos solo podrán operar dentro de los límites de la provincia donde se han inscrito.



Para cerrar posibles brechas notables en los ingresos de los socios y trabajadores de estas asociaciones, se estableció que la diferencia entre el salario máximo y mínimo no podrá exceder del triple.



Esto evitará, dijo Murillo, que las cooperativas de autónomos o "cuentapropistas" se comporten como pequeñas empresas privadas, algo que el Gobierno comunista de la Isla ya ha rechazado en varias ocasiones.



El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de la Política Económica, base de las reformas de Castro, agregó que a partir de ahora un individuo no podrá ser socio de más de una cooperativa o tener más de una licencia para ejercer el "trabajo por cuenta propia".

Para propiciar esto, se han revisado y reducido de 201 a 122 las actividades autorizadas, reunidas en profesiones o ámbitos afines.



Esta disposición incluye la nueva licencia para operar bares, "hasta hoy camuflada bajo las licencias de actividades gastronómicas", cuyos horarios de servicio serán aprobados por autoridades municipales, indica una nota de la web oficial Cubadebate, que reseña la intervención de Murillo.



Del más de medio millón de cubanos que se han acogido a las categorías de empleo no estatal permitidas por el Gobierno de la Isla, más de 12.000 son socios de cooperativas no agropecuarias.



Uno de los grandes reclamos sin resolver para este sector es la creación de un mercado mayorista que provea sobre todo a los autónomos dedicados a la gastronomía.

Murillo explicó que trabajan en la creación de un mercado mayorista, aunque recalcó que no es algo que se resolverá en un año



Murillo explicó que actualmente trabajan en la creación de un mercado donde ofrecer productos de alta demanda como el arroz y la harina de trigo, y afirmó que aunque no cree que sea "un tema que se resolverá el año que viene", sí se "darán los primeros pasos"



Insistió en que las cooperativas no agropecuarias funcionan con determinado nivel de abastecimiento mayorista, pues compran algunos productos con un descuento del 20 % sobre los precios minoristas.



Murillo recordó además que pondrán en marcha un experimento con los socios de cooperativas de transporte de La Habana, que "tendrán acceso a precios del mercado mayorista en el combustible y a una cantidad racional de piezas de repuesto".

