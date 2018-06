EE UU crea un grupo para analizar "incidentes de salud inexplicados" en Cuba

(EFE).- El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, anunció este martes la creación de un grupo de trabajo para analizar "los incidentes de salud inexplicados" que han afectado a al menos 24 de sus funcionarios destinados en Cuba entre 2016 y 2017 y que fueron calificados previamente como supuestos "ataques acústicos".



Pompeo explicó en un comunicado que "el Grupo de Trabajo de Respuesta a los Incidentes de Salud funciona como un órgano de coordinación de actividades del departamento y diversas agencias".



Dichas actividades incluyen la identificación y el tratamiento de los funcionarios afectados y sus familiares, la investigación y la mitigación del riesgo, la comunicación y la participación diplomática.



Entre las agencias estadounidense involucradas figuran los departamentos de Salud, Comercio, Energía, Justicia y Defensa, así como miembros de la comunidad de asuntos exteriores.

Entre las agencias estadounidense involucradas figuran los departamentos de Salud, Comercio, Energía, Justicia y Defensa, así como miembros de la comunidad de asuntos exteriores

Pompeo agregó que hasta ahora hay veinticuatro funcionarios y familiares estadounidenses que estuvieron destinados en Cuba y que han sido "confirmados médicamente con síntomas similares a los descritos tras sufrir conmociones o daños cerebrales menores".



A ellos se suma el caso de otro funcionario de EE UU en China que informó de una situación parecida el 16 de mayo.



"La naturaleza precisa de las lesiones sufridas por el personal afectado y si existe una causa común para todos los casos no han sido aún establecidos", remarcó Pompeo.



Aunque Cuba no ha encontrado pruebas de los supuestos ataques y niega saber algo al respecto, Estados Unidos respondió dejando su embajada en La Habana bajo mínimos y expulsando de Washington a diecisiete funcionarios de la legación cubana.

"La naturaleza precisa de las lesiones sufridas por el personal afectado y si existe una causa común para todos los casos no han sido aún establecidos"

Las relaciones de Estados Unidos y Cuba pasan por un momento muy delicado porque Washington acusa a La Habana de saber quién perpetró entre noviembre 2016 y agosto de 2017 las supuestas agresiones a sus funcionarios y familiares y no decírselo, además de no haberlos protegido adecuadamente, algo que el Ejecutivo cubano niega.



Durante meses, Washington calificó esos ataques de "sónicos", pero en una audiencia en el Senado el pasado 9 de enero el Departamento de Estado admitió por primera vez que no tenía la certeza de que se tratara de agresiones acústicas.



Aparte de los funcionarios, el Departamento de Estado ha informado de que diecinueve estadounidenses que visitaron Cuba como turistas han presentado desde septiembre síntomas similares: problemas de sueño, dolor de cabeza, náuseas y pérdida de audición.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.