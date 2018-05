Guyana, el nuevo trampolín hacia Estados Unidos

Hasta hace tres meses nadie en la familia de Yuliet Barrios sabía ubicar Guyana en el mapa, algo que cambió cuando Estados Unidos trasladó los trámites de visado de inmigrantes cubanos hacia ese país sudamericano. El viaje a Georgetown es ahora el primer paso para que miles de familias en la Isla cumplan su sueño de emigrar al norte.

"Al principio los trámites para visas de inmigrantes se hacían en Colombia pero eso fue una mala decisión del Gobierno estadounidense porque ese país exige un visado a los cubanos", opina Barrios, madre de dos niños y casada con un camagüeyano que lleva casi una década en West Palm Beach, Florida.

Largas colas, colapsos y numerosas entrevistas consulares perdidas en Bogotá porque los convocados no pudieron llegar a tiempo generaron un clima de malestar e incertidumbre a la hora de viajar a suelo colombiano para los trámites migratorios.

Washington optó por el traslado de los trámites a Guyana teniendo en cuenta "la disponibilidad de vuelos" y de "funcionarios para adjudicar los casos"

Washington optó por el traslado de los trámites a Guyana teniendo en cuenta "la disponibilidad de vuelos" y de "funcionarios para adjudicar los casos". Asimismo, el hecho de que los ciudadanos cubanos no necesiten visado para viajar a ese país sudamericano facilita enormemente la situación a los solicitantes.

La pequeña nación, excolonia británica, permite a los cubanos permanecer hasta 90 días sin visa en su territorio, lo que la ha convertido en destino ideal para las mulas que van a comprar insumos que importar a la Isla, pero también en trampolín para los que quieren emigrar hacia otros puntos del continente.

"Cuando nos enteramos del cambio fue como si se despejara el cielo, porque la situación en la embajada de Colombia era muy caótica y las colas duraban días", cuenta Barrios que llegó a tener una cita en esa sede consular pero supo del cambio a Guyana mientras esperaba.

En enero pasado, un funcionario del consulado colombiano en Miami contó a 14ymedio las dificultades que atravesaba la sede diplomática para procesar todas las solicitudes. "Estamos atendiendo diariamente a un número de personas muy superior a lo normal. Generalmente llegan sin cita y piden ser atendidos en un período de tiempo muy corto", lamentó.

La prensa oficial rechaza la nueva política de la Casa Blanca por las incomodidades que ha provocado la salida de buena parte del personal diplomático estadounidense de la Isla y el cierre de las funciones consulares.

Este lunes el periódico Escambray de la provincia Sancti Spíritu pidió opinión a sus lectores sobre qué motivos consideraban que estaban detrás de la decisión del Gobierno estadounidense para cambiar la sede de tramitación de visas hacia Guyana. A media mañana, más de 1.000 lectores habían respondido y el 44% había elegido la variante positiva: "para facilitar el acceso a los servicios, porque Guyana no exige visa a los cubanos".

El resto de las opciones, además de "no sé", eran "añadir nuevas tensiones a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos"; "mantener la inestabilidad en el proceso de emigración legal estipulado por ambos países" o "continuar obstaculizando el flujo migratorio".

La agencia estatal Havanatur ha aprovechado la subida de la demanda en los viajes a Guyana y desde el pasado 13 de abril vende billetes de avión, de ida y vuelta, para salir desde Santiago de Cuba, Camagüey y La Habana a un precio que alcanza los 799 CUC para los adultos y 116 CUC para los niños.

"Es caro pero, ¿qué vamos a hacer si no hay otra opción y ya mi familia ha perdido tanto dinero en esto que no hay vuelta atrás?", se pregunta Jorge, un habanero de 47 años que aún no ha podido salir de la Isla con su esposa y tres hijos que emigraron a EE UU hace un lustro.

Havanatur ha aprovechado la subida de la demanda y vende billetes de avión, de ida y vuelta, para salir desde Santiago de Cuba, Camagüey y La Habana a un precio que alcanza los 799 CUC

"Me quedé atrás para poder vender la casa y llevarme algún dinero pero tuve tan mala suerte que en medio de eso estalló el escándalo de los ataques acústicos contra el personal estadounidense en La Habana y el consulado cerró sus puertas", lamenta este habanero licenciado en ingeniería eléctrica.

Esta semana la esposa de Jorge ha venido a visitarlo a la Isla para ayudarlo con los trámites de viaje a Guyana. "Es la primera vez que saldré del país y estoy muy nervioso", confiesa. "Mi esposa me acompañará en ese viaje y si todo sale bien antes de fin de año ya estaré en Estados Unidos".

Por delante le queda todavía resolver el alojamiento en Guyana pero "eso no es difícil porque hay muchas opciones baratas", explica.

Guyana es también una ruta frecuente hacia Chile y Uruguay, países que tras el final de la política estadounidense de pies secos/ pies mojados se han convertido en un destino migratorio para los residentes en la Isla.

En Guyana, Yorvis Junco se dedica a organizar estancias breves, con alojamiento, alimentación y transporte incluido para sus compatriotas. "Llegué aquí con la intención de seguir rumbo a Miami pero un día me desperté con que ya no era tan fácil entrar a Estados Unidos y me he ido quedando", cuenta a través del correo electrónico.

Guyana es también una ruta frecuente hacia Chile y Uruguay, países que tras el final de la política estadounidense de pies secos/ pies mojados se han convertido en un destino migratorio para los residentes en la Isla

"Mi esposa y yo nos estamos dedicando ahora a ayudar a los cubanos que llegan aquí y les hacemos un paquete barato de alojamiento y asesoría, porque muchos nunca han viajado y se sienten bastante perdidos", aclara. "Recogida en el aeropuerto, una tarjeta SIM local y una habitación limpia y segura, además de comida bien hecha", oferta el matrimonio. "Hacemos de acompañantes para llegar al consulado y hasta de traductores si hace falta, por un precio módico", indica Junco.

"Desde Guyana los cubanos pueden esperar la aprobación de la visa de inmigrante y salir desde aquí mismo hacia Estados Unidos", precisa, pero advierte que deben tener cuidado para que no venzan los 90 días y sean deportados tras ser detectados por las autoridades.

"Por eso es importante que tengan la capacidad de permanecer un tiempo aquí, de manera segura y sin riesgos".

El río revuelto de las entrevistas consulares ha sido para este inmigrante "una oportunidad de levantar este pequeño negocio". Junco advierte, no obstante, de que Guyana también puede ser un sitio peligroso. "Hay redes de traficantes que les prometen llevarlos hasta Estados Unidos pero muchas veces es mentira y les terminan quitando el dinero".

__________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el per