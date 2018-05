Harvey Weinstein quedará en libertad vigilada con una fianza de un millón de dólares

(EFE).- Un juez de Nueva York impuso este viernes una fianza de un millón de dólares en efectivo al productor de Hollywood Harvey Weinstein, que tendrá que llevar además un dispositivo de localización para salir en libertad.

Weinstein, que tendrá que entregar su pasaporte y tendrá los viajes limitados, ya adelantó a través de su abogado su intención de abonar la fianza y declararse no culpable cuando conozca la acusación formal.

El conocido productor se entregó hoy en una comisaría de Nueva York y se enfrenta a cargos de violación y abusos sexuales, entre otros.



La fiscalía del distrito de Manhattan informó de que Weinstein está a acusado de violación en primer y tercer grado por incidentes que afectaron a dos mujeres en 2013 y 2004.

Como es frecuente en estas causas, la fiscalía no facilitó la identidad de las supuestas víctimas.

Sin embargo, el año de uno de los casos, 2004, coincide con la denuncia hecha por la aspirante a actriz Lucia Evans, que aseguró que Weinstein le obligó a practicar sexo oral durante un viaje de negocios.

Además, la actriz Paz de la Huerta lo acusó de haberla violado en 2010, una fecha que, sin embargo, no está mencionada en el comunicado de la fiscalía donde se da cuenta de los cargos inicialmente levantados contra él.

De acuerdo con los cargos, a la espera de que en los próximos días se conozca la acusación formal, Weinstein en principio está acusado además de un cargo de delito sexual en primer grado y de obligar a cometer actos sexuales.

Según imágenes de la televisión, el productor de Hollywood leyó los cargos acompañado de su abogado, Benjamin Brafman.

En la comparecencia, el juez fijó la fianza en 10 millones de dólares o un millón de dólares (853.000 euros) en efectivo.





Desde octubre pasado Weinstein ha sido acusado por decenas de mujeres tras las primeras denuncias aparecidas en la revista The New Yorker y en el diario The New York Times.



Estas acusaciones desataron el movimiento #MeToo, una rebelión social contra los abusos sexuales que se extendió al mundo del cine y de los medios de comunicación, entre otros sectores.



Y la creación de un fondo de defensa legal llamado Time's Up, que ya suma 21 millones de dólares en donaciones y que busca ayudar a esas mujeres con salarios bajos a protegerse de las consecuencias que puede tener denunciar los abusos sexuales.

