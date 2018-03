Largas colas en los bancos por temor a una unificación monetaria

Las últimas semanas han sido de infarto para Luis, el empleado que cuida la puerta en un Banco Metropolitano (Banmet) de la calle Galiano, en La Habana. La elevada afluencia de clientes no lo deja descansar porque "la gente está como loca cambiando y guardando dinero" por temor a la unificación monetaria, asegura.

Las largas colas frente a las sucursales bancarias forman parte del paisaje habanero, una ciudad con más de dos millones de habitantes y que cada día recibe miles de turistas obligados a cambiar su moneda en pesos cubanos (CUP) o pesos convertibles (CUC). Pero la demanda parece haberse incrementado el último mes.

"Viene mucha gente a guardar dinero en CUC", cuenta Luis, que desde temprano organiza la fila en varias partes. "Aquí las empresas", indica a quienes se han congregado a las afueras de la sucursal. "Los que vienen para la caja tienen que ponerse del lado de acá y los que van a hacer trámites con la banca personal del otro lado", explica.

La mayor parte de la cola se divide hacia la zona de quienes van a hacer alguna operación en su cuenta bancaria. "Vengo a depositar unos 500 CUC porque me han dicho que el dinero que esté en el banco lo van a respetar", aclara una señora que ha quedado tercera en la fila.

En diciembre pasado Raúl Castro insistió en señalar la dualidad monetaria como un problema que no puede "dilatarse por más tiempo"

El pasado año las autoridades advirtieron en una nota oficial que el proceso de unificación monetaria respetará "los principios de que la confianza ganada por las personas que han mantenido sus ahorros en los bancos cubanos en CUC, otras divisas internacionales y CUP se conserve intacta".

Julio César Reyes, director general de Banca Electrónica de Banmet reconoció en declaraciones a la prensa oficial que desde el comienzo de este año se ha notado "un incremento gradual de las transacciones" en sus sucursales y cajeros, pero el número de estos últimos todavía no es suficiente para atender la demanda.

En diciembre pasado, durante una sesión del Parlamento, Raúl Castro insistió en señalar la dualidad monetaria como un problema que no puede "dilatarse por más tiempo". Tras aquellas palabras se desataron las especulaciones sobre una inmediata unificación en la Isla, después de un cuarto de siglo de dualidad monetaria.

En la medida en que se acerca el 19 de abril, cuando se espera que asuma el cargo un nuevo presidente, la incertidumbre crece en las calles. Vendedores privados que no aceptan CUC por temor a su devaluación o clasificados que se publican directamente con un precio en dólares son algunas de las señales.

Elías Amor, economista cubano radicado en España, no ve probable que Raúl Castro pueda llevar a cabo el proceso de unificación antes de salir del poder. En su opinión las autoridades saben que el proceso no es tan sencillo como establecer una de las dos monedas, sino que es preciso atender a "los mecanismos de formación de precios, los niveles salariales de la población, el poder de compra de los salarios", entre otros factores.

Elías Amor, economista cubano radicado en España, no ve probable que Raúl Castro pueda llevar a cabo el proceso de unificación antes de salir del poder

A inicios del proceso revolucionario las entidades bancarias sufrieron sucesivas nacionalizaciones y un traumático canje de moneda, lo que generó un particular recelo hacia ellas entre los cubanos. Sin embargo, ahora muchos consideran que el dinero circulante saldrá peor parado en la devaluación que se espera acompañe a la unificación.

A eso se le agrega que todos los bancos del país son gestionados por el Estado y en el pasado numerosos clientes con ahorros significativos también fueron tildados de "macetas" (nuevos ricos o acaparadores) y procesados judicialmente. Un antecedente que aquellos con más memoria recuerdan cuando se sienten ante la disyuntiva de guardar su dinero en esas sucursales o dejarlo en casa.

La urgencia se ha instalado en el bolsillo de muchos. "No me queda más remedio que creer que tener el dinero en el banco será lo mejor porque no puedo ir por ahí comprando dólares para guardar debajo del colchón", cuenta a este diario Yuraimy González, una de las clientes del Banmet de la calle Galiano que este miércoles esperaba para depositar dinero.

"Lo que no quiero que pase es que hagan la unificación, me quede con efectivo en chavitos (CUC) y ese dinero pierda valor", explica esta habanera de 38 años. Trabajadora por cuenta propia en un salón de peluquería, y con un esposo emigrado que le manda remesas, apuesta por "meter todo lo que pueda en el banco y esperar a ver qué pasa".

El economista Pedro Monreal cree que la unificación de las tasas cambiarias en Cuba "deben ser concebidas como parte de un conjunto más amplio de medidas"

El economista Pedro Monreal cree que la unificación de las tasas cambiarias en Cuba, y especialmente la devaluación que la acompañe, "deben ser concebidas como parte de un conjunto más amplio de medidas". El especialista considera que si la unificación cambiaria y la devaluación fuesen eventos "desconectados" respecto a otras medidas, "es probable que no funcionen bien".

Depositar CUC en una cuenta bancaria únicamente puede hacerse a través de una ventanilla bancaria, porque en toda la capital solo existen siete cajeros recicladores para depositar efectivo en pesos cubanos (CUP) pero ninguno que haga esa función en pesos convertibles.

"Los bancos están sobrecargados porque también ha habido una reducción importante del número de Cajas de Cambio (Cadecas) en esta zona de Centro Habana", lamenta Luis, el custodio de la calle Galiano. Las Cadecas, donde cambia un CUC por 24 CUP, han sufrido una disminución en número y horarios de apertura en los últimos años.

A mediados de 2017, 26 sucursales de las 93 del Banco Metropolitano que existen en la capital ampliaron su horario de servicios para hacer frente a un aumento de operaciones. La tradicional jornada de lunes a viernes, y sábados alternos, desde las 8:30 am, hasta las 3:00 pm, se prolongó el cierre hasta las 7:30 pm al menos en una entidad por cada municipio.

Este diario pudo comprobar en un recorrido por varias sucursales que pocas veces el horario de cierre se respeta hasta donde está reglamentado

Sin embargo, este diario pudo comprobar en un recorrido por varias sucursales que pocas veces el horario de cierre se respeta hasta donde está reglamentado. Cortes eléctricos, cierres por fumigación o la atención priorizada de clientes de empresas estatales disminuyen significativamente el tiempo destinado a los usuarios particulares.

"Todavía no ha llegado fin de mes, que es cuando las sucursales se ponen más complicadas porque empieza a pagarse la pensión a los jubilados", advierte la administradora de otro local del Banco Metropolitano ubicado en la calle Belascoaín y que prefirió el anonimato. "Llevamos semanas en que a la hora de cerrar todavía quedan mucha gente afuera que no ha podido hacer su trámite", precisa.

"La mayor cantidad de operaciones que estamos haciendo son los depósitos, el cambio de moneda extranjera y la venta también de sellos para trámites legales, pero también viene mucha gente simplemente a preguntar si sabemos la fecha de la unificación, pero no tenemos respuesta", añade la trabajadora.

"Si esto es así ahora, a final de mes vamos a tener que pedir refuerzos para organizar las colas y para atender al público, porque no damos abasto".

__________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.