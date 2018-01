La Letra del Año desata una polémica entre babalawos

La polémica se ha desatado tras la publicación de la Letra del Año de 2018. La serie de predicciones que cada enero elaboran los sacerdotes de la religión yoruba ha levantado una polvareda de críticas por sus llamados a "no conspirar" y a respetar la autoridad, algo que varios babalawos tachan como una toma de partido a favor del Gobierno.

Los vaticinios anuales fueron difundidos el 1 de enero tras una secuencia de ceremonias realizadas de manera conjunta por la oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba y por la independiente Comisión Miguel Febles Padrón, en la sede de la primera en la calle Prado, en La Habana.

Desde hace dos años ambas entidades colaboran para realizar la Letra del Año y en esta ocasión reconocen a la orisha Yemayá, diosa de la maternidad, como deidad gobernante y como acompañante a Elegguá, representado como un niño que "abre los caminos" y tiene muchos seguidores en la Isla.

La polémica no ha nacido esta vez de las diferencias entre predicciones que caracterizaron a los años en que se publicaban dos Letras, sino por el contenido del documento consensuado. El inusual entusiasmo que ha mostrado la prensa oficial en difundir las predicciones también ha generado recelo.

Uno de los puntos más polémicos ha sido la recomendación de "no conspirar ni formar parte de manera alguna en cualquier conspiración", un punto al que se agrega no caer en "habladuría en contra de nadie para no quedar expuesto a grandes desgracias y terminar haciendo el ridículo".

"Eso ya no es lo mismo que antes porque ahora parece una carta de la policía en lugar de una Letra del Año", lamentaba esta mañana Lucinda, una practicante de las religiones africanas residente en las cercanías de la Plaza de Cuatro Caminos, un área de venta de productos que se utilizan en los rituales de la santería.

La mujer asegura que siguió durante años las predicciones que elaboraba la Comisión Miguel Febles Padrón y que se hacían pública en los primeros días del año en su sede de la barriada de Lawton. "Desde que se unieron a la Asociación Yoruba nada más que saben meterle miedo a uno para que se esté tranquilo".

La Letra incluye malos augurios para la agricultura, una noticia que ha caído muy mal entre quienes aguardaban por un pronóstico más halagüeño para la producción de alimentos, después de un año caracterizado por el desabastecimiento y los elevados precios de los productos agrícolas.

La polémica ha llegado hasta la Asociación Yorubas Libres, un grupo independiente conformado por sacerdotes de esta religión, que han catalogado la Letra como "totalmente manipulada"

La recomendación de "no mostrarse apresurado en conseguir logros ni éxitos" también ha resultado incómoda, en medio de un contexto nacional caracterizado por el frenazo en las reformas económicas impulsadas por Raúl Castro tras su llegada al poder, y que ha supuesto el congelamiento en la entrega de numerosas licencias para el trabajo por cuenta propia.

"En la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) me dicen que por el momento no puedo sacar un permiso para rentar una habitación y ahora los babalawos me recomiendan que no me apure con el negocio", lamenta Marcial, de 28 años, y que este miércoles aguardaba para comprar flores para sus orishas en el mercado de la calle San Rafael.

La polémica ha llegado hasta la Asociación Yorubas Libres, un grupo independiente conformado por sacerdotes de esta religión, que han catalogado la Letra como "totalmente manipulada y a tono con los intereses de la tiranía ateo materialista".

La entidad asegura que los babalawos que elaboraron la Letra del Año "carecen de autoridad moral religiosa para hablar en nombre de los yorubas y publicar predicciones que afectan al presente y futuro" del país.

