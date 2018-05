Muere en Florida a los 90 años el anticastrista Luis Posada Carriles

Luis Posada Carriles, uno de los más enconados enemigos del régimen cubano y exagente de la CIA, falleció este miércoles en Miramar, al sureste de Florida, a los 90 años a causa de una larga enfermedad.

El activista falleció alrededor de las 5:00am hora local "en un hogar del Gobierno para veteranos", señaló su abogado, Arturo Hernández, quien indicó a El Nuevo Herald que el anticastrista arrastraba una larga enfermedad.

"Lo siento mucho porque yo pasé cinco años de mi vida defendiéndolo y en ese tiempo se manifestó como una gran persona, por lo menos trató de hacer algo por Cuba", resaltó Hernández.

En el mítico restaurante Versailles, la muerte de Posada Carriles no es un asunto prioritario y entre algunos de los clientes es incluso motivo de indiferencia

En el mítico restaurante Versailles, reconocido como el corazón del anticastrismo, el bakery continuaba movido como todos los días. A ritmo de coladas, croquetas y pastelitos de guayaba los temas de conversación iban desde el tiroteo en una escuela de Texas a la situación en Venezuela. La muerte de Posada Carriles no es un asunto prioritario y entre algunos de los clientes es incluso motivo de indiferencia.

Sus amigos y "compañeros de lucha", sin embargo, lo recordaban con auténtico fervor. "Hace muchos años que conocía a Posada Carriles. Fue un gran luchador contra la tiranía castrista. Hombres como él no abundan mucho. Cuando una persona como esa muere hay que rendirle tributo", contaba en el popular café de Miami Enrique Ruano, expreso político.

Gonzalo López, un exiliado cubano de 77 años residente en EE UU desde hace 55, calificó a Posada Carriles de "tremendo patriota".

"Desafortunadamente las personas buenas se están muriendo mientras quedan los malos en Cuba". El opositor considera que la situación en Cuba no va a cambiar mientras los ciudadanos no se alcen"contra la dictadura" y afirma que "los métodos de lucha de Luis Posada Carriles han tenido muchas manchas que no son ciertas. Se le adjudicaba la caída del avión de Cubana de Aviación [en 1976] y eso no es verdad. Detrás de esas acusaciones están los comunistas y sus aliados en este país".

Antonio Tony Calatayud, compañero de brigada del fallecido durante la invasión de Bahía de Cochinos y exdirector de noticias de WQBA La Cubanísima, ha recordado a Posada Carriles como un hombre "muy bueno, muy cariñoso, servicial, hermano y patriota".

Cuando se escriba la verdadera historia de la lucha por la independencia de Cuba y lo que pasó en relación con las luchas nuestras se verá cuánto es difamación y cuanto es verdad"

"Es un ícono de la lucha por la libertad de Cuba. Cuando se escriba la verdadera historia de la lucha por la independencia de Cuba y lo que pasó en relación con las luchas nuestras, se verá cuánto es difamación y cuanto es verdad, pero la historia reconocerá que Luis Posada Carriles, para nosotros, sus hermanos, fue un patriota incansable en la lucha por la libertad de Cuba de la tiranía comunista", señaló Calatayud.

Por el momento se desconoce cómo serán los funerales del opositor, aunque sus amigos y "compañeros de lucha" creen que será un acto masivo y multitudinario.

Sobreviviente de un cáncer de garganta, atentados atribuidos la Seguridad del Estado cubana y un derrame cerebral, la salud del militante anticastrista se había deteriorado notablemente tras sufrir varias fracturas de huesos en un accidente de tránsito en 2015.

Posada Carriles fue sin duda una de las peores y más largas pesadillas del régimen cubano e hizo de su vida un intento constante de asesinar al que fue durante décadas presidente de la Isla, Fidel Castro. En el año 2000, Castro denunció un plan para asesinarlo en Panamá, donde asistía a una Cumbre Iberoamericana.

Posada Carriles fue detenido por ese motivo en Panamá, aunque la entonces presidenta, Mireya Moscoso, le indultó antes de dejar el mando, tras lo cual viajó a El Salvador y de ahí entró a EE UU en 2005 de manera ilegal, por lo que debió enfrentarse a la justicia de este país.

Fue absuelto en 2011 de 11 cargos de perjurio, fraude y obstrucción de procedimiento por un tribunal de migración de Texas y desde entonces vivía retirado en Miami.

Otro capítulo terrorista ligado supuestamente a Posada Carriles es el que lo señala como participante en la explosión de una bomba en el hotel Copacabana de La Habana en 1997, que mató a un turista italiano

Según documentos desclasificados del Departamento de Estado, Posada Carriles fue un informante pagado de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), por lo cual viajó por distintos países latinoamericanos donde trabajó contra los movimientos comunistas y de izquierda.

De hecho, trabajó en las décadas de 1960 y 1970 para los servicios de espionaje de Venezuela, Guatemala y El Salvador en la lucha antiguerrillera.

Cuba y Venezuela consideran a Posada Carriles el autor intelectual de la voladura de un avión comercial de Cubana de Aviación en Barbados en 1976 y han intentado capturarlo para juzgarlo por terrorismo.

Nacido en Cienfuegos, en 1928, Posada Carriles llegó a estar preso en Venezuela por la voladura del avión, pero en 1985 se fugó de la prisión, disfrazado y con un documento falso.

El exagente de la CIA perteneció, además, al Ejército de Estados Unidos entre 1962 y 1963 (alcanzó el grado de subteniente) y participó en el fallido desembarco de Bahía de Cochinos.

A la muerte de Fidel Castro en noviembre de 2016, el anticastrista exiliado dijo que consideraba "injusto" que su enemigo jurado muriese en el "mejor hospital" de la Isla y "tan tarde", aunque aun así veía su muerte como un "triunfo".

Reconoció entonces que quiso matar al líder cubano varias veces, pero el "destino" no le ayudó.

"Castro buscaba la oportunidad para matarme a mí y yo para matarlo a él", sentenció en la entrevista Posada Carriles.

Si contamos cuánta gente de los luchadores por la libertad de Cuba se han ido ya en un proceso tan largo, diría que es un 95%. Somos una especie de dinosaurios, una raza extinguida, donde quedamos algunos vivos"

La propaganda oficial cubana tenía a Posada Carriles como una "bestia negra" del anticastrismo. Su rostro aparecía con frecuencia en vallas públicas y medios partidistas en que se le intentaba vincular con la oposición pacífica dentro de la isla.

Su muerte fue anunciada en el primer noticiero de este miércoles, el espacio televisivo Buenos Días, aclarando que el cienfueguero había fallecido "sin pagar por los crímenes" contra Cuba.

Mientras Fidel Castro estuvo vivo, especialmente en los últimos años de su mandato, la campaña contra Posada Carriles se hizo especialmente intensa, hasta el punto de que la población de la Isla veía al exiliado como un alter ego del Comandante en Jefe.

"Posada es un hermano de lucha que se nos va", remarcaba Tony Calatayud en Miami. "Si contamos cuánta gente de los luchadores por la libertad de Cuba se han ido ya en un proceso tan largo, diría que es un 95%. Somos una especie de dinosaurios, una raza extinguida, donde quedamos algunos vivos. Las próximas generaciones son las que deben dar el paso al frente. El futuro de Cuba le pertenece a los jóvenes y a nosotros solo nos queda documentar la historia para evitar".

