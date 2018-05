La oposición y el exilio activan la "desobediencia y rebeldía" ante el Gobierno cubano

(EFE).- "Desobediencia y rebeldía" es el principio rector de un documento elaborado por una veintena de grupos de la oposición interna cubana y presentado este miércoles en Miami por el exilio, un escrito que es una "afirmación" contra la "sucesión dinástica de la familia Castro" en la Isla.

Hecho público en la Casa del Preso Cubano, el documento plantea una serie de puntos esenciales y de unidad entre la "disidencia, el exilio y el mundo democrático" para "liberar" a al país de la "dictadura más larga del hemisferio".



"El régimen está inquieto por la rebeldía cada vez mayor en la calle. El país se desmorona, cada vez más deteriorada su economía y sociedad", dijo el opositor Antonio G. Rodiles, quien presentó el documento.



Rodiles, quien forma parte de la plataforma política Foro por los Derechos y Libertades, señaló que la represión y vigilancia por parte del régimen no se ha rebajado con el relevo en el poder; por el contrario, "se mantiene, hay una continuidad en el tema represivo" con el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El disidente dejó claro que el objetivo común de la oposición y el exilio es "el fin del régimen, y no su transformación", algo que solo puede materializarse "aunando esfuerzos con el mundo democrático" y la "desobediencia unida a la rebeldía del pueblo cubano en las calles".



"No queremos reformas, queremos el fin de las tiranías", aseveró Rodiles en la lectura del documento, un acto en el que estuvo acompañado por Ángel de Fana, que estuvo confinado en una cárcel cubana entre 1962 y 1983; José Luis Fernández, director de la Casa del Preso, y la periodista Nancy Pérez Crespo.



Rodiles insistió en que la situación en Cuba es "cada día más asfixiante" y que "el país se desmorona a pedazos", como así se comprobó, dijo, con el accidente de Cubana de Aviación, una catástrofe en la que perdieron la vida 101 cubanos y 11 extranjeros.



Pero para "sacudirse al régimen" es necesario que este mensaje de "desobediencia y rebeldía", de que "hay que acabar con el sistema", "llegue al pueblo cubano".



En esa misma línea, De Fana apuntó que la "comunicación y conjunción de la oposición interna con el pueblo" es vital para recuperar la libertad, porque, precisó Rodiles, "el pueblo no conoce los desmanes que ha cometido el régimen".

Porque a la postre, resaltó De Fana, preso político que permaneció encarcelado en Cuba entre 1962 y 1983, el objetivo no es la unidad entorno a un líder salvador, sino la "salida de los Castro, la salida del comunismo, de la tiranía y la construcción de instituciones" democráticas sólidas y un Estado de derecho.



Y es que, advirtió Rodiles, "nos enfrentamos a un solo monstruo", ya sea en Cuba, Venezuela o Nicaragua, una "maquinaria de control social y represión terrible".



El documento pide la "aplicación de sanciones políticas, económicas y judiciales contra el régimen y la elite", la "liberación de los presos políticos y el cese de la represión y arrestos arbitrarios".



Y se marca la "caída de la dictadura como primer paso hacia una transición democrática real".



En la redacción del documento intervinieron opositores tan destacados como Berta Soler, dirigente de las Damas de Blanco; Guillermo Fariñas; Jorge Luis García Antúnez, que estuvo 17 años preso por razones políticas; el propio Rodiles o el músico disidente Gorki Águila, entre una veintena.



Entre el centenar de firmas del exilio de apoyo al documento figuran las de la escritora cubana radicada en Francia Zoe Valdés o de Armando Valladares, expreso político y exembajador de EE UU en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como la de numerosos grupos y exiliados.

