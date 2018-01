Sonrisa por cuenta propia

Ver a una camarera de rostro enojado o a un empleado que resopla con molestia mientras atiende a los clientes se volvió durante décadas una escena habitual en las cafeterías y restaurantes estatales. Los humoristas hicieron de esas caras sin sonrisas un motivo frecuente de chistes y los usuarios no salían de su asombro cuando eran atendidos con un gesto amable.



Con la llegada del sector por cuenta propia el panorama de los gestos cambió radicalmente. Los negocios privados han ido imponiendo durante estas dos últimas décadas una expresión facial que rezuma alegría o al menos que no promueve los rictus de disgusto. Sonreír al público, mostrarse alegre y solícito se ha vuelto un requisito indispensable para trabajar en esos locales de servicios.



El propietario de un punto de venta de pizzas y hamburguesas en el Vedado habanero se lo ha dicho claro a sus empleados: "Aquí el que no parezca feliz se va".

Los extremos, como siempre, son peligrosos. Ahora se ven sonrisas de atrezo y cartón, rostros de falsa jovialidad y de calculado entusiasmo, un júbilo que muchas veces no encaja con el contexto.



No obstante, hay que agradecer que las caras de molestia hayan pasado de moda y que los camareros vuelvan a ser esos amables servidores que transportan bandejas cargadas de platos mientras sonríen. Siempre sonríen.



__________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.