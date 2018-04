Valdés Mesa, un veterano líder sindical para asegurar la continuidad en Cuba

(EFE).- Salvador Valdés Mesa, líder sindical de la vieja guardia de la Revolución Cubana, fue propuesto este miércoles como primer vicepresidente del nuevo Gobierno, un movimiento que aseguraría la continuidad ideológica de la dirección ortodoxa de la Isla en la era poscastrista.



Valdés Mesa se convertiría así en el primer dirigente de raza negra en llegar a "número dos" del país caribeño, que también por primera vez en casi sesenta años será dirigido por un presidente que no lleva el apellido Castro: Miguel Díaz-Canel, de 57 años. (Si se excluye el caso de Osvaldo Dorticós quien se suicidó en 1983)



Propuesto por su "amplia trayectoria revolucionaria", el político de 72 años tomará el testigo de Díaz-Canel como segundo primer vicepresidente del Consejo de Estado que no pertenece a la generación histórica comandada por el fallecido Fidel Castro, pero tampoco a la del nuevo presidente, sino a una intermedia entre ambas.



Ambos políticos fueron votados como únicos candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país por la recién instaurada Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en un sufragio secreto celebrado hoy miércoles, cuyos resultados se anunciarán mañana jueves.



A pesar de no pertenecer al ya pequeño número de "históricos", liderados por el expresidente Raúl Castro, Salvador Valdés Mesa tiene suficientes credenciales para convertirse en el enlace entre el pasado y el futuro de un país en transición.

El veterano líder nació el 13 de junio de 1945 y en ninguna de sus breves biografías oficiales se divulga su lugar de nacimiento, una práctica usual entre los altos cargos cubanos, que acostumbran a mostrar su cara profesional sin dar demasiados detalles personales.



Tras la llegada de la Revolución al poder, el entonces adolescente Valdés Mesa se unió a la Asociación de Jóvenes Rebeldes -convertida luego en la Unión de Jóvenes Comunistas- de la que llegó a ser secretario en la región de Amancio Rodríguez, actual provincia de Las Tunas (este).



Ocupó "numerosas responsabilidades" dentro de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y el gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), donde fue electo en 2008 para integrar su Buró Político.



Entre 1995 y 1999 fue designado ministro de Trabajo y Seguridad Social, tras lo que pasó a ser primer secretario del Partido en la provincia de Camagüey.



Desde 2006 a 2013 fue Secretario General de la CTC, cargo que dejó al ser elegido como uno de los cinco vicepresidentes del anterior Consejo de Estado.



Es diputado a la Asamblea Nacional desde 1993, primero por el municipio de Santa Cruz del Sur, y en esta IX legislatura en representación de la localidad de Güines (Mayabeque, oeste).



En los dos últimos años, Salvador Valdés Mesa ha viajado en misiones oficiales a Latinoamérica, África y Asia, donde fue recibido por el presidente chino Xi Jinping y de manera extraordinaria por el líder norcoreano Kim Jong-un, reacio a reunirse con autoridades extranjeras.

